Újabb 80 millió forint pályázati támogatást biztosít a levéltárak részére a KIM

Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

A Magyar Nemzeti Levéltár óbudai épülete a Lángliliom utcában Fotó: Wikipédia

A levéltárakat is támogatja a KIM

A támogatás célja a levéltári szakmai tevékenységek elősegítése, valamint a levéltári technikai feltételek javítása. A felhívás február 10-i megjelenése lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a levéltárak az idei évben minél korábban hozzájuthassanak a támogatáshoz. Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg, beadásának határideje: 2026. március 10., 16 óra.