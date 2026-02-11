Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)támogatáslevéltár

Újabb 80 millió forint pályázati támogatást biztosít a levéltárak részére a KIM

Idén is biztosítja a levéltárak működését támogató forrásokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, ezért 40-40 millió forint vissza nem térítendő támogatás áll a közlevéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárak rendelkezésére – közölte a tárca.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 16:31
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára a Bécsi kapu téren Forrás: Wikipédia
Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

levéltár
A Magyar Nemzeti Levéltár óbudai épülete a Lángliliom utcában Fotó: Wikipédia

A levéltárakat is támogatja a KIM

A támogatás célja a levéltári szakmai tevékenységek elősegítése, valamint a levéltári technikai feltételek javítása. A felhívás február 10-i megjelenése lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a levéltárak az idei évben minél korábban hozzájuthassanak a támogatáshoz. Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg, beadásának határideje: 2026. március 10., 16 óra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

