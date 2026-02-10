Vidnyánszky Attila nemzetközi elismerésben részesült Isztambulban

A díj célja, hogy elismerje azokat a művészeket és színházi alkotókat, akik munkájukkal hidat képeznek kultúrák, hagyományok és színházi nyelvek között. Az elismerést a TÜRKSOY – az International Organisation of Turkic Culture, valamint a szervezethez kapcsolódó szakmai partnerek támogatják, kiemelt figyelemmel a török és a térség kulturális együttműködéseire – írja közleményében a teátrum.

A díjátadóhoz kapcsolódva szakmai találkozóra is sor került az isztambuli Liszt-intézetben, ahol a Színház- és Filmművészeti Egyetem képviseletében egyeztetés zajlott az Istanbul Aydin University vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Prof. Mehmet Birkiye, a Dráma és Színészmesterség Tanszék vezetője, valamint Gülşah Fırıncıoğlu Yaşar óraadó oktató. A találkozó célja a színházi oktatás közös gondolkodásának elmélyítése, valamint olyan jövőbeli programok előkészítése volt, amelyek új nemzetközi kapcsolódási pontokat teremthetnek a színházművészet és a képzés területén – tették hozzá.