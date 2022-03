Kabos Amerikában

[…] Hány és hány ezer embert nevettetett meg Kabos. És milyen jó nevetni! Én magam is belül nevettem, mikor vele játszottam. Pedig Kabos szomorú, elmélyedt ember volt. A publikum sírjon, ne a színész – mondta nekem a főiskolán tanárom, Hettyey: és: a publikum nevessen, ne a színész.

[…] Kabossal New Yorkban beszéltem utoljára, a fiam születésekor. Kabos ezt mondta: „Gratulálok, Zitám. Hallom, a fiú úgy néz ki, mint én.” Később én visszamentem Párizsba és Kabos Amerikába. El lehetett volna képzelni róla, hogy nagy karriert fog csinálni Amerikában is, az amerikai magyarok között.

Az amerikai magyarság, azt hiszem, szám szerint sokkal több, mint Budapest lakossága. De már nem magyarok, és nem is amerikaiak. Valami furcsa, nem létező, és mégis létező népes sziget az. Egy színész, aki nem tud angolul, hol máshol léphet fel, mint közöttük – akik még mindig szeretnek mindent, ami magyar. Csakhogy amire ők úgy emlékeznek, hogy magyar, az már nem az.

Az emlékek sokszor rosszul „utaznak”.

Egy nagy színész, mint Kabos, frissen megérkezve Budapestről, azt gondolhatta, hogy milyen nagy-nagy örömet fog okozni az amerikai magyar publikumnak.

Okozott is egy ideig, csakhogy az amerikai magyarság egyre változik, egyre amerikaiasodik. Egyre felejt, egyre átalakítja azt, amire a legnagyobb szeretettel emlékszik – s a végén már minden, amire emlékezni vél, csak amerikai fantázia. A vendéglőt Budapestnek hívják, de az ételnek amerikai íze van, az amerikaiak tetszésére készül. Magyarul beszélnek, de amerikai akcentussal. Kabosnak nem volt meg ez a tősgyökeres amerikai–magyar akcentusa.

Kabosról egy Petőfi-idézet jut az eszembe „Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, Mert fiának kedvez a szerencse, – Ah, ha tudná mily nyomorban élek. – Megrepedne a szíve szegénynek.”(Perczel Zita: Színészkollégáim, Új Tükör, 1979. április 8. Az idézetek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár)

Százharmincöt éve, 1887. március 19-én született Kabos Gyula színész, komikus.

