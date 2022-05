Oszmán séta

A védművet 1430 körül az Erkel Ferenc által is „megénekelt” Brankovics György emelte, aki birtokai révén sokat tartózkodott Magyarországon. Az 1430-as évszám az egyik kapu felett látható kőbe vésve, ám Takács Tibor történész szerint ez nem az építés kezdetét jelöli, sokkal inkább a befejezését. Az összezsugorodott szerb állam fejeként Brankovics Szendrőt tette meg fővárosnak, és a Balkán leghíresebb építészét kérte fel az erődítmény megtervezésére, talán ugyanazt, aki a konstantinápolyi védműveket is emelte.A Duna és a Morava találkozásánál bevehetetlen várra volt szükség, olyanra, amely ellenáll minden támadásnak, írja a Honvédelmi Szemle. Szendrő a dunai várak legjelentősebbje lett, erősebb, mint Nándorfehérvár és Galambóc, a török terjeszkedést így remélték megállítani, visszavetni. El is érték, amit akartak, hiszen nemegyszer elsétáltak az oszmánok a falai alatt anélkül, hogy megostromolták volna.

A szendrői vár még csak tíz éve állt, amikor Hunyadi János 1440-ben megverte itt Iszak béget, de ő maga is volt itt fogoly 1444-ben, az elvesztett várnai csata után. Amikor 1456-ban a török megindult Nándorfehérvár, illetve Magyarország ellen, június 13-án ért Szendrő fala alá. Brankovics már korábban Becsére, a Duna túloldalára menekült. Szendrő 1459-ben esett el.

Később, 1475-ben, amikor Mátyás háborúzott a törökkel, ezt jegyezte fel a történetíró Bonfini: „a török szerte pusztított tűzzel, és vassal dúlt mindent. Csak a Duna partján lévő Szendrő állott még.” Kinizsi Pál hadvezér a vár 1494-es ostrománál hunyt el. Az osztrák–török háborúkban hol osztrák, hol török kézen volt. Szerb kézre 1805-ben került, végérvényesen 1867-ben, az addig török megszállás alatt lévő városokkal, várakkal együtt.

A német csapatok kétszer állomásoztak itt. Az első világháború éveiben nem okoztak pusztítást, a második világháború idején viszont felrobbantották a lőszerraktárat. Az építmény súlyosan megrongálódott, a bejárati kapu falai összeomlottak, és a belső várat a külsőtől elválasztó tornyok is látványosan megsérültek.

A Hunyadi Jánosról készülő tízrészes tévésorozatot a cannes-i filmfesztiválon jelentette be a Beta Cinema nemzetközi forgalmazó. A Magyar Nemzet 2021 júniusában számolt be arról, hogy a nemzetközi produkció forgatókönyve alapjául Bán Mór Hunyadi-sorozata szolgál, producere Robert Lantos, a rendezők a magyar származású George Mihalka, Nagypál Orsi és a temesvári születésű Robert Dornhelm.

Borítókép: Szendrő vára a Duna partján Szerbiában (Fotó: MTI/ MTVA/Molnár-Bernáth László)