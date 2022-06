Színészek zsíröltönyben

A populáris kultúra különleges pillanatának lehetünk szemtanúi, amely a húszéves nosztalgiaciklus, a klímaváltozást kísérő nihilizmus, az információs telítettség, a streamingkorszak tartalomtúlterhelése és az emberi lélek közös, hosszú Covid-tünetegyüttesének masszájában jött létre. Ami összeköt mindenkit a TikTok-videókon szocializálódott tiniktől a tudatosabb tartalomfogyasztókig, az az emberiség kétségbeesett vágya, hogy érezzen valamit – a szórakoztatóipar pedig jól tudja, hogy valósággal meg kell rohamoznia érzékszerveinket színekkel, hangokkal, melodrámával és akcióval. A jelenlegi divatirányzatok meghatározói az ezredforduló divatjának nosztalgiájára építenek: elég csak az Eufória című sorozat esztétikájára és eltúlzott gesztusaira vagy a Pam & Tommy sikerére gondolni, amely egy alapból ízléstelen szexbotrány felmelegítése.

Megugrott az antidepresszánsok iránti igény 2020-ban, a streamelés pedig robbanásszerűen megnőtt, ahogy különféle műsorokkal próbáltuk gyógyítani magunkat. Mire legtöbben visszatértünk a nappalin kívüli életünkhöz, a szórakoztatás túlterheltsége vált valóságos járvánnyá: ma jóval több merészségre és látványra van szükség ahhoz, hogy kizökkentsen minket. A rossz ízlés pedig elérte a filmipart is, olyan A-listás színészek, mint Jared Leto, Jessica Chastain, Sean Penn vagy Renée Zellweger ma már kénytelenek ostoba akcentussal, groteszk sminkben a felismerhetetlenségig átalakítva vagy esetleg „zsíröltönyben” végigjátszani filmjeiket, különben nem ütik meg az ingerküszöbünket.

A Cannes-i Filmfesztivál a filmes szezon nyitánya. Will Smith Oscar-pofonját ha nem felejtettük is el, itt az új év, új lehetőségekkel! Cannes­ nem a Croisette vörös szőnyegére lépő sztárok és divatházak által szponzorált modellek ruhakölteményei miatt irtó fontos, hanem mert számos filmterv és forgalmazó nélküli alkotás talál itt gazdára. Ez az esemény a legnagyobb lehetőség a bemutatkozásra a független filmesek, arthouse alkotók számára, ezért az itt kiosztott díjak, legyenek olykor bármily megosztóak is, karriereket lőhetnek ki. Agnieszka Holland, Alejandro González Inárritu, Wong Kar-Wai, Gaspar Noé, Philip Kaufman, Giórgosz Lántimosz, Guillermo del Toro, Xavier Dolan, Bernardo Bertolucci vagy Jane Campion – csupán néhány név, akiket Cannes-ban fedezett fel magának a szakma. A streamingóriások ráadásul, élükön a beerősítő Apple TV+-szal és a vezető pozícióját kétségbeesetten megtartani próbáló Netflixszel előszeretettel vásárolnak kisebb költségvetésű művészfilmeket különféle nemzetiségű alkotóktól a sokszínűség jegyében. A tavalyi Arany Pálma díjas japán Vezess helyettem és a legjobb színésznő díját elhozó dán A világ legrosszabb embere is például Cannes-ban keltek el és indultak hódító útjukra.

Idén az előző filmjével, a művészvilágon ironizáló A négyzet című tragikomédiával 2017-ben egyszer már fődíjat nyert Ruben Östlund ismét kortárs társadalmi szatírával győzedelmeskedett, ezúttal a nyugati fogyasztói társadalmat figurázta ki. A szomorúság háromszöge (Triangle of Sadness) győzelme nagy meglepetés volt a jubileumi, 75. Cannes-i Filmfesztiválon, ezzel pedig a svéd direktor belépett egy igazán elit klubba, hiszen rajta kívül Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Michael Haneke, Ken Loach,­ Jean-­Pierre és Luc Dardenne, Imamura Sóhei és Östlund honfitársa, Alf Sjöberg érdemelt ki eddigi pályája során két Arany Pálmát. A francia Vincent Lindon vezette zsűri döntése megosztotta a kritikusokat, sokan ugyanis inkább adták volna a fődíjat a koreai Pak Cshanuknak, aki így „csak” a legjobb rendező lett a Decision to Leave című film noirba oltott szerelmes filmjéért. A többi döntés is azt bizonyítja, hogy a nemzetközi művészekből álló, kilenctagú zsűri képtelen volt dönteni: két esetben – a zsűri nagydíja és a zsűri díja – is megosztott elismerést osztottak ki, valamint grátisz még egy új díjat is létrehoztak, a 75. cannes-i fesztivál jubileumi elismerését. Hiába, ez van, amikor nincs egyetlen, kiemelkedő mű, ám könnyen a díjak elértéktelenedéséhez vezet, ha mindenki kap részvételtrófeát.

Határokat feszegetve

A filmfesztiválról eltűntek a maszkok és a tesztelősátrak, a partiélet úgy dübörgött a tengerparton, mint a régi szép időkben. A japán Hirokazu Kore-eda Broker című drámájában csecsemő­dealerként nyújtott alakításáért Szong Gangho, az Élősködők koreai főszereplője lett a legjobb színész, míg az Iránban prostituáltakat vallási alapon gyilkoló férfi után nyomozó újságírót alakító Zar Amir-Ebrahimi a legjobb színésznő (Holy Spider). A legjobb forgatókönyv díját Tarik Saleh író-rendező kapta, filmje, a Boy From Heaven azt mutatja be, ahogy Egyiptomban a titkosszolgálat az egyházat manipulálja. Akciódús témák, melyekből akár hollywoodi film is készülhetne, Cannes-­ban persze a legnagyobb feltűnést az olyan, nagy horderejű címek keltik, amelyek versenyen kívüli programba érkeznek a francia Riviérára. Idén sem volt ez másként, Tom Cruise a nyolcvanas évek klasszikus macsó filmslágerének folytatásával tért vissza: a Top Gun: Maverick még a francia zászló színeit húzó repülőgépeket is vitt a tengerpartra, az ausztrál Baz Luhrmann Elvis című életrajzi filmje pedig a rendezőtől megszokott eszményi giccsel, Tom Hanksszel és a vörös szőnyegen felvonuló Priscilla Presley-vel vonta magára a figyelmet.

A tömegpiaci filmiparnak folyamatosan igazolnia kell létezését azzal, hogy új szórakoztatási módokat keres. A Cannes-i Filmfesztivál egyértelműen a filmművészet ünnepe, bármennyire is ellentmondásos tény, hogy a legfontosabb filmeket a legnehezebb megnézni. Ezért noha egy Top Gun: Maverick vagy egy Elvis menekülőútja sokakat tesz boldoggá, a nézőknek nem lenne szabad elkényelmesedni. Keresni kell kihívásokat: a piacnak igenis szüksége van azokra a műalkotásokra, amelyek új, váratlan világokat mutatnak meg. David Cronenberg a határokat feszegette A jövő bűnei című sci-fi horrorjával, melyben Viggo Mortensen olyan művészt alakít, aki a modern géntechnológiának köszönhetően elkezd új szerveket növeszteni. Díj nélkül is maradt. A mozi jövőjéről szóló párbeszéd mindenhol ott volt ­Cannes-ban: a filmesek kétnapos szimpóziumától a TikTok szponzorációját hirdető plakátokig. „Mi az a mozi?” tette fel a kérdést André Bazin francia kritikus 1967-es könyvének címe, akiről Cannes vetítőtermet nevezett el. Ennyi év után is érdemes feltenni a kérdést, kicsit talán átfogalmazva: miről kellene szólnia a mozinak?

Nők füstgránáttal

A cannes-i vörös szőnyegen tucatnyi nő füstgránátot dobált, hogy felhívja a figyelmet a Franciaországban tavaly elkövetett 129 nőgyilkosságra, egy premiert félmeztelen tüntető zavart meg, hogy az ukrajnai nemi erőszak ellen tiltakozzon. Az ukrajnai háború folyamatosan jelen volt: a nyitógálán Volodimir Zelenszkij jelentkezett be, volt Ukrajna-nap című szekció, és a márciusban megölt Mantas Kvedaravicius filmrendező befejezetlen dokumentumfilmjét is levetítették. 2022-ben az aktuálpolitika kiemelten fontos tényezőként szerepelt az elismerések odaítélésénél, sőt olykor felülírta a művészi értékeket. A győztesnek kikiáltott A szomorúság háromszöge cinikus szatíra a korszellemről, amely a kapitalista és globalista világrendet támadja. A tavalyi Arany Pálma díjas Vezess helyettem tizenötmillió dollárt, A világ legrosszabb embere 16,5 millió dollárt keresett világszerte, míg az új Top Gun csak a nyitó hétvégén 134 milliót hozott. Az összehasonlítás ugyan nem fair, de jól mutatja, hogy mekkora szakadék tátong a hollywoodi sikergyár és a szerzői filmes mezőny között. Ami bizonyos, őrült nagy szükség van megosztó döntésekre, a szakma felrázására és autentikus, eredeti történetekre egy olyan korban, ahol a hangos ízléstelenség és a jól bevált receptek biztonságos újramelegítése diktálják a trendeket. Cannes a társadalmunkra reflektál, és noha sokszor részrehajló, bajban lenne nélküle az egyetemes filmművészet.