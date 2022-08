Lényeget elfedő történések Nyíri Katalin első kötetében

Az idősödő pár a szupermarketben vásárol, tolják a bevásárlókocsit, válogatnak az élelmiszerek és tisztítószerek között. A nő is, a férfi is a maga ízlésének és étvágyának megfelelő árucikkeket vásárol, közben halkan megbeszélik, milyen leves készüljön másnap, miből mennyit kell venni, melyik almafajta az ízletesebb és így tovább. Mindketten mondják a magukét, dünnyögnek vagy lagymatagon vitáznak, közben a telefonjukat is előveszik, jött-e üzenet. A Fej vagy írás című elbeszélés végén derül ki, hogy mindketten nemrégiben elhagyták a családjukat egymásért, ám a friss szerelem mellett még az „összecsiszolódás” időszakát élik, szinte kóstolgatják egymás ízlését, szokásait, rigolyáit. A novella epikuma tehát egy bevásárlás részleteiben merül ki, de az igazi történés, az egymáshoz illeszkedés lelki folyamata a néma mélyben zajlik.

Mert végül is a köznapok apróságaiban való egyetértés vagy egyet nem értés dönti el, vajon jól határoztak-e, amikor összeköltöztek.

Nyíri Katalin novelláiban a jelentéktelennek látszó életmozzanatok mögül tűnnek föl villanásnyi időre az emberi sorsok, kapcsolatok, életfordulatok. Az egy helyszínen, rövid idő alatt, kevés szereplővel játszódó novellákban egyhangúan zajlik a semmiségekben kimerülni látszó élet, ám e helyzetekben egy félmosolynak vagy épp gúnyos kacagásnak olykor nagyobb szerepe van, mint a hosszú életgyónásnak, vallomásos monológnak vagy feszes párbeszédnek lenne.