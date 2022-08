Paulovkin András a darazsak ösztönös viselkedéséről, jogos és alaptalan félelmeinkről

– Nemrégiben egy rockzenekar gitárosa, majd egy szentendrei zöldséges halt bele a darázscsípésbe, a minap pedig egy püspökladányi nő vesztette eszméletét lódarázs támadása miatt…

– Mármint darázsszúrás és nem „csípés” miatt! A darazsak ugyanis a fullánkjukat szúrják védekezésképpen a támadójukba. Mivel a fullánk a tojócső módosulata, kizárólag a nőstény egyedek rendelkeznek vele.

– Ismét „cherchez la femme”!

– A darázshölgyeknek ez kétségkívül hatásos fegyvere. A fullánkhoz méregmirigy kapcsolódik, amelyből szúráskor vegyi koktélt juttatnak ellenfelük bőre alá. Ebben több más mellett szerotonin („örömhormon”), dopamin (az allergiás reakciókban is szerepet játszó hormonszerű anyag), hisztamin (miatta dagad be a lágy szövet a szúrás környékén) és egy sor szövetkárosító hatású enzim is megtalálható. A lódarázs szúrása azért veszélyesebb a többiekénél, mert a méreganyaga acetilkolint tartalmaz, amely többek között hirtelen vérnyomásesést és ezáltal halált okozhat.