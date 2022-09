Afrikai alapanyaggal küzd Franciaország a mustárhiány ellen

Ma a dijoni mustárnak speciális előírásoknak kell megfelelnie, például csak barna vagy fekete mustármagból készülhet, amelyek csípősségét adják. Azonban hiába szerepel az üvegeken Franciaország mint származási hely, a magok nyolcvan százalékát Kanadából importálják a gyártók. Albertában és Saskatchewanban 2021-ben példátlan szárazság söpört végig, emiatt felére esett vissza a mustármagtermelés: kevesebb mint ötvenezer tonna termett a 2020-as 98 800 tonna helyett.

Tavaly ebből a mennyiségből 157 tonnát exportált Kanada Franciaországba, ami nyolcvanszázalékos visszaesés 2020-hoz képest.

A klímaváltozás okozta nehézségeket az ukrán háború is tetézte. Az Ukrajna déli részén termelt mustármag nem felel meg a dijoni előírásoknak, mivel a magok kevésbé erősek, de a belőlük készült fűszer Közép- és Kelet-Európa kedvence. Ám a háború kitörésével e termékek is hiánycikké váltak, így Franciaországtól keletre is elkezdték keresni a dijoni mustárokat, ami a francia boltokban okozott fennakadást.

A kisebb termelők örülnek a változásnak, hiszen megnövekedett megrendeléssel számolhatnak.

Ráadásul az idei mustármagtermés jónak ígérkezik, így ígéretük szerint novemberre helyreállhat az ellátás Franciaországban. Környezetvédők szerint ráadásul a cégek végre ráébrednek, milyen környezetszennyező több ezer kilométerről szállítani a mustármagokat. A Burgund Mustárszövetség elnöke, Luc Vandermaesen nem látja ilyen rózsásan a helyzetet, szerinte 2024-ig problémák lesznek az ellátással. Az elegáns éttermek egy része ezért más megoldást választ: az afrikai mustárt.