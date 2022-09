Matolcsy Miklós a tanítható fenntarthatóságról és a papírba csomagolt szendvicsről mesélt

– Mi értelme van fenntarthatóságot tanítani az iskolában?

– Fenntarthatóságot tanítani annyit jelent, mint az életet tanítani a maga összetettségében. A fenntarthatóság megvalósításához érdemes azonosulni egyfajta értékrenddel, és felkészülni az ehhez szükséges napi rutinok átalakítására. Ennek érdekében készítettük el a középiskolások Zöld Föld fenntarthatósági oktatási és nevelési programcsomagját a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával, a Nemzeti alaptanterv előírásaival, illetve az uniós és hazai törekvésekkel összhangban.

– Vannak már látható eredményei a környezeti nevelésnek?

– A napokban publikáljuk a Diákok és tanárok a fenntarthatóságról – kutatási program 2022 összefoglaló gyorsjelentését. Ennek előzménye: harmadik éve kérdezzük meg a diákokat arról, hogy milyen megoldásokat ismernek a környezeti problémákra, mit értenek fenntarthatóságon, és mit tesznek vagy tennének érte.

A Diákok és tanárok a fenntarthatóságról című, Kárpát-medencei léptékű vizsgálat keretében eddig több mint ötvenezer diák válaszolt a kérdéseinkre, és immár három év egymásra épülő eredményei állnak a rendelkezésünkre. A kutatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai vezetésével zajlik a Fenntarthatósági Témahéten.

A Föld napjához igazított témahetet 2016 óta szervezzük, fővédnöke Áder János, kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. A program ideje alatt a feladatok feldolgozásához oktatócsomagok állnak a pedagógusok rendelkezésére; az időközben Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahétté bővülő eseményen idén mintegy 1800 iskola négyszázezer diákja vett részt. Szervezés közben fogalmazódott meg bennünk a vágy, hogy milyen jó volna, ha ez a tudás beépülne a mindennapokba is. Ezt szolgálja a fenntarthatóság tantárgy, amely bevezethető a gimnáziumok 9–12. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is. A fenntarthatóság tantárgyból érettségizni is lehet.