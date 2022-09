Gyógyszer a vágóhídról

Abban reménykedett, hogy adományai megmentik a nyilasterrortól – minden gyűjtésre adakozott, a Vöröskeresztnek olyan nagy mennyiségű gyógyszert ajándékozott, hogy Angelo Rotta pápai nuncius tisztelgő látogatást is tett a gyárban (s ennek emlékét márványtábla őrizte a kapu alatt). Hiába reménykedett, 1944 decembe­rében – sok más sorstársával – őt is a Dunába lőtték a nyilasok.

Neve azonban fennmaradt: 1945-ben természetesen a régi néven kezdett újra dolgozni a gyár. Az államosításkor itthon ugyan Kőbányai Gyórgyszerárugyár lett, de külföldre továbbra is az ismert nevű Richter Gedeon emblémával szállították a gyógyszereket. 1990-ben pedig ismét a Richter Gedeon Rt.-t jegyezték be a cégbíróságon.

Százötven éve, 1872. szep­tember 23-án született Richter Gedeon magyar gyógyszerész, a modern hazai gyógyszeripar megteremtője.

