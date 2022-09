Lehet-e kiengesztelődés Ferenc pápa menekültpárti álláspontja és az olasz jobboldal migrációellenes politikája között?

– Én voltam az utolsó bíboros, akit XVI. Benedek kreált. Aztán nyomban rájött, itt valami nem stimmel – mondja nevetve. Taglét az ázsiai Ferencnek tartják, és a Vatikánban attól függetlenül is pápaesélyesként, papabileként emlegetik, hogy nemrég felröppentek – majd időközben elhalkultak – a pápaságának tizedik évfordulójára készülő, 85 éves Ferenc lemondásáról szóló hírek.

Különös módon Tagle erényei közé ugyanazokat a tulajdonságait sorolják, mint amelyeket a hátrányai közé is. Nagyjából olyan idős, mint Szent II. János Pál 1978-ban, a megválasztásakor volt, azaz akár negyedszázadot is tölthetne Szent Péter trónján.

Megválasztása óriási nyitás lenne a fejlődő világ felé – noha bizonyos értelemben Ferencé is az volt –; Tagle személyében olyan távol-keleti főpapról beszélünk, akinek kínai gyökerei is vannak, ami óriási potenciált jelenthet a világegyház számára. De egyben a 2013-ban megkezdett ferenci nyitás folytatása is lenne: Tagle bíboros a kifelé tekintő egyház (chiesa in uscita) embere, „liberális” elképzelésekkel, amelyeket ugyanakkor nem mindenki oszt a vatikáni folyosókon.

Fel-felmerül a hetvenéves Erdő Péter bíboros neve is pápaesélyesként. Ez Magyarországnak legalább akkora elismerés, mint az, hogy a magyar újságíró láttán felemlegetik Novák Katalin minapi vatikáni látogatását, különösen pedig a nemzeti motívumokkal hímzett stólát, amelyen a köztársasági elnök maga is öltéseket végzett, mielőtt átadta volna a katolikus egyházfőnek.

A Palazzo del Sant’Uffizio, azaz a Szent Hivatal palotája fél évezrede áll, ez a Hittani Kongregáció épülete, amelyet a svájci gárdisták őriznek. Ennyi idő távlatából ma már mosolyogva emlegetik a reneszánsz palotában, hogy innen indították útjára az inkvizíciót, és tették indexre az egyház szempontjából nemkívánatos könyveket.

Újságíró ritkán jut el falai közé, ahol – némiképp leegyszerűsítve – a Szentszék „ideológiai és igazságügyi minisztériumát” működtetik a római Kúrián, a vatikáni bürokrácián belül.

Giorgia Meloni az olasz Rai 1 televíziós csatorna műsorában Zelenszkijjel a háttérben. A választásokra is rávetülnek a háború árnyai (Fotó: Europress/AFP)

Nem begyepesedett elmék fogadnak bennünket, az itt eltöltött másfél óra alatt kiderül, hogy a Hit Kongregációjában a világ 1,4 milliárd hívője számára szolgálnak naprakész teológiai tanítással. Így pontosan tisztában vannak a világnak a hit dogmáit érintő történéseivel, legyen szó akár az azonos neműek vagy az elváltak házasságáról, akár pedig a transzszexuálisokról, akiknek társadalmi vagy az egyházon belüli helyzete az Egyesült Államokban és Európában is heves viták tárgya.

A Hittani Kongregáció dikasztériumában – hivatalában – nemcsak hitbéli, hanem fegyelmi ügyekkel is foglalkoznak. Ide futnak be a szexuális zaklatási ügyek is, amelyek az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államoktól Európán át Ausztráliáig megrázták a katolikus egyházat, és többek között a teljes chilei püspöki kar kollektív lemondásához vezettek.

Ferenc pápa 2019 februárjára hívta össze a kiskorúak védelmét célzó csúcsértekezletet, ami az egyházon belüli önvizsgálatot is felgyorsította. Ez is egyfajta kiengesztelődés – áldozat és elkövető között. Ehhez azonban át kell törniük a szokványos tagadás falát.

– Kötelességünk, hogy biztosítsuk, többé nem hallgattatják el az áldozatokat – mondja csoportunknak Tina Campbell, az egyház áldozatvédelemmel foglalkozó munkatársa, hozzátéve: – Számunkra a változás előidézésének folyamata épp olyan fontos, mint a végeredmény.

A Hittani Kongregációban azt ígérik: minden, az egyházmegyékből felterjesztett zaklatási ügyet kivizsgálnak. Ez a dikasztérium volt felelős – külső orvosszakértők bevonásával – a Covid–19-járvány elleni vakcinákról kialakított egyházi álláspontért is.

A bűnök a Kúriát, a Szentszék ma is főleg olasz befolyás alatt álló központi szervét sem kerülik el. Ferenc legalábbis az egyik karácsonyon meghökkentő, tizenöt pontból álló „bűnlajstrommal” köszöntötte munkatársait; ezen olyanok szerepeltek, mint a felhalmozás vagy a klikkesedés.

A latin mondás szerint a Kúriát folyton reformálják, Ferenc alatt azonban kívülálló főpapokat is bevontak ennek felügyeletébe. Az új idők új szeleinek jeleként most először világi személy és szintén most először nő a Szentszék külkapcsolataiért is felelős „államtitkárának” egyik helyettese. Francesca Di Giovanni olasz jogásznő reszortja a multilaterális diplomácia. Folytatódik a Vatikán bankjának, a Vallási Művek Intézetének rendbetétele is a korábbi évtizedek zavaros gazdálkodása után – állítják illetékesek.

– A missziónk változatlan, a krisztusi tanítás, de a kultúra megváltozott körülöttünk. A lényeg már ez! – mutatja a magasba mobiltelefonját a Szentszék kommunikációjáért felelős dikasztérium egyik illetékese. A Vatikán sem függetlenítheti magát a heti hétnapos, napi huszonnégy órás hírfolyamtól.

Erre is reagálva alakították át a pápa és a Kúria kommunikációját, oldották fel a párhuzamosságokat a szentszéki sajtóban, rendezték egységbe többek között a Vatikáni Rádiót és az Osservatore Romano napilapot. (Van mivel tartaniuk a lépést: csoportunk egyik tagja, egy pápua új-guineai missziós nővér odahaza saját TikTok- és You­Tube-csatornát működtet…) A kommunikációs részleg munkatársai azok közé tartoznak, akik feladatkörükből adódóan személyesen is rendszeresen találkoznak Ferenc pápával.

– Akármennyire elfoglalt is, mindig arra a személyre összpontosít, akivel beszél. Mintha csak egy szomszéd lenne, érdeklődik például a hozzátartozói felől – osztotta meg megfigyelését Alessandro Gisotti, a Vatikáni Média olasz főszerkesztő-helyettese.

Ottjártunkkor a pápa elhalasztotta szokásos szerdai általános audienciáját, és Kazahsztánba utazott, a Világ- és Hagyományos Vallások Vezetőinek Kongresszusára. A helyi, kisebb katolikus közösség bátorítása mellett Ferenc az egyik fő üzenetét személyesen adta volna át Kirill pátriárkának, az orosz ortodox egyház vezetőjének, aki azonban nem látogatott el az egykori szovjet tagköztársaságba. A Szentszék falai között egyelőre csalódottan szemlélik, hogy a pápa békepárti felhívásainak eddig nem sok foganatjuk volt, az ukrajnai háború immár hét hónapjának öldöklései után sem.

Borítókép: Pókember-jelmezbe öltözött férfi nyújt át maszkot Ferenc pápának a vatikáni Damasus-udvaron. A lényeg a tömegkommunikáció? (Fotó: Europress/AFP)