Magyar vonatkozású tárlatrésszel nyitotta meg kapuit a washingtoni Kommunizmus Áldozatainak Múzeuma

– Állami forrásból vagy magánszemélyek adakozásából jött létre az új bemutatóhely?

– A költségek nagy részét a magyar és a lengyel partnerek állták, kisebb kerettel támogatták a kezdeményezést a balti államok. Ezeket a forrásokat magánadományok egészítették ki, ebben a magyar emigráció is részt vállalt.

– Miért volt szükség erre az amerikai fővárosban?

– Magyarország annak a konglomerátumnak a tagja, amelyet hol szabad világnak, hol euroatlanti közösségnek, hol pedig most már sajnos posztnyugati kultúrának nevezünk. A kommunizmusról azonban Washingtonban keveset tudnak. Ez a hely mai világunk gravitációs központja, ezért ide be kellett vinnünk a kommunista diktatúrák világában élő népek közelmúltját. De azt is meg kell mutatni, hogy mit jelentett és milyen következményekkel járt a kommunista kísérlet. Ennek nem csak emlékezetpolitikai vonatkozásai vannak, hiszen ma is azt látjuk, hogy különböző köntösökbe öltöztetve a kommunizmusra erősen hasonlító gondolatok jelennek meg nyugaton.

– Az amerikai média nem vagy apró hírben számolt be a nyitásról. Nem érdekli az ottaniakat a kommunizmus öröksége?

– Az ilyen típusú múzeumok érdeklik az embereket, de a megnyitóról azért hallgathattak, mert se kiköpni, se lenyelni nem tudják a kommunizmus kérdését, emlékezetét. Vlagyimir Bukovszkij egykori orosz ellenzéki politikussal szólva a kommunizmus leleplezése ugyanis magának az örök utópiának a kudarcát is jelenti.

– Mit tudhat meg a júniusban megnyitott washingtoni múzeum látogatója Magyarországról?

– A XX. században nem mindig volt jó a pozíciónk a világban. Üldözés, megbélyegzés, tragikus botlások és a súlyos felelősségre vonás mellett azonban néhány olyan esemény is történt, amely más világításba helyezte ezt a nemzetet. Az egyik az 1956-os forradalom és szabadságharc volt, a másik 1989. A harmadik pedig a Mindszenty József hercegprímással kapcsolatos történések. Washingtonban e három esemény ismert volt, ezek az ügyek pozitív összefüggésben rakták fel Magyarországot a világtérképre. Mi azon dolgoztunk, hogy ez a három történelmi csomópont hangsúlyosan jelenjen meg. Ez sikerült, persze az amerikai kollégákkal dűlőre kellett jutnunk, hiszen a számunkra fontos részletek nekik nem tűntek mindig lényegesnek.

– A múzeum a kommunizmus százmillióra becsült áldozatára koncentrál. Azaz nem csak Európáról szól.

– Kambodzsa, Kína, Kuba, az afrikai kommunista diktatúrák rémtettei szintén részei a bemutatónak. Ennek nyilván jelen idejű vonatkozásai is lehetnek. De azért különbséget is kell tudnunk tenni, hiszen az orosz emlékezetpolitikában például a nosztalgia nem a kommunizmusnak, hanem a letűnt birodalomnak s a világháborús győzelemnek szól.

– Mit üzen ez a kiállítás?

– Az, hogy egykori európai világunkat az egyéni és a nemzeti szabadság eszménye, illetve a hit tartotta össze. A kommunizmus a nemzeti kultúrák ellen harcolt, a hitről nem is beszélve. A múzeumnak az a nagyon fontos üzenete, hogy akkor maradhatunk önmagunk, akkor őrizhetjük meg az örökségünket, ha ragaszkodunk az egyéni és a nemzeti szabadsághoz, és ha nem veszítjük el a hitünket.