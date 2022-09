Pataki András otthoni misékről és a föladott munkákról

– Minden méteren. Hosszú Lajos professzor volt a filozófiatanárom, akit később ügynökvádak értek. E kérdésben nem tudom, hol az igazság, de azt igen, hogy az órái pazarok voltak. Hogy a Bibliával értő módon tudjunk bánni, azt Tájmel Antal atyának köszönhetjük. Talán az ő órái voltak a legfontosabbak, hiszen annak a kultúrának, amelyben élünk, mégiscsak ez a könyv az alapja.

– Jó ideje rendezett már, miután felvételizett színházrendező szakra. Miért a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet választotta?

– Ennek több oka van. Családom üldöztetése miatt a középiskolában semmi olyat nem tehettem, ami feltűnést kelt, nehogy baj legyen. Édesapám gyerekként évekig bujdosott a családjával a megtorlás elől. Apai öregapám „ordítóan” koncepciós per részese volt. A tanú című film idevonatkozó jelenete nem a vicc kategóriába tartozik, maga a valóság, családunkban is megtörtént. Középiskolásként kényszerből indultam el egy versmondó versenyen, ugyanis a társaim a tudtom nélkül – éberségemet kijátszva – beneveztek. Az akkori Veszprém megyei tehetséggondozással, előadó-művészettel foglalkozó szakembergárda felfigyelt rám, s onnantól kezdve versmondó és színjátszó táborokba jártam. Hamar elkezdtem tanítani, már középiskolás koromban tartottam kurzusokat. Pápán a nyolcvanas évek végén teljesen önszerveződő módon, helyi fiatalok megkeresésére megrendeztem a Diktátor című mozgásdrámát. A történet szerint a forradalmárok megdöntik a diktátort, de mivel óriási a kísértés, a forradalmárból is diktátor lesz. Ezzel a mögöttünk lévő évtizedekre utaltunk. Nem mondanám különösen jó előadásnak, de az időzítése betalált.

A tapsrendnél negyedórás tüntetések alakultak ki. Hat előadást játszottunk Pápán a színházban telt házzal. Hályogkovács módján műveltük, amit műveltünk, de a nézők azt látták, hogy húsz fiatal egy szó nélkül eljátssza azt a történetet, amely abban a pillanatban az egész országról szól.

– Ekkor tetszett meg a rendezés?

– Igen. Nagyon inspirált. Óriási erő és lehetőség van abban, hogy az ember színpadra állít műveket. Komoly fórum lenne, ha nem mennénk el teljesen a szórakoztatóipar irányába.

– De szórakoztatni is kell, nem?

– Nem mondom, hogy nem. Eddig 97 darabot rendeztem, több műfajban. Nem tudom, hogy az elkövetkezendő időkben hogyan jutok rendezéshez, de szeretném folytatni. Sok-sok darab színrevitele után érlelődött meg bennem a gondolat, hogy tovább tanuljak. Családi hátterem miatt a Színház- és Filmművészeti Főiskola környékére se engedtek volna. 1991-ben találkoztam Dan Micu rendezővel, román barátommal, aki művészeti szempontból meghatározó az életemben. Ő és érdekes módon Rátonyi Róbert tereltek afelé, hogy a színházrendezést hivatásszerűen űzzem. A román színház iránti tiszteletem is benne volt a döntésemben, hogy az ottani magyar művészeti képzésben szerezzem meg az idevaló diplomát.

– Hogyan alakult a „kényszerítve” indult versmondópályája?

– Táborokban kurzusokat tartok, és a Magyar Versmondók Egyesületének szakmai alelnöke vagyok. Büszkék vagyunk arra, hogy számos művész – azóta sokszorosan díjazott előadók – indult a versmondóműhelyeinkből.