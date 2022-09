Új igénk: lecsippantott bérletünk

Tehát itt az új igénk: csippant, csippantgat, lecsippant, illetve előfordult más igekötővel is: rácsippant. Ugyancsak egy internetes fórumon olvasom:

a pénztáros kérésemre rácsippant egy vonalkódra, így egy bizonyos pénzösszeg lekerül a számlámról adomány címszóval: esetenként 250 forint az ukrajnai menekülteknek, egy csippantás kétszázötven forint, kettő ötszáz, és így tovább, kinek mit bír a pénztárcája, az embersége, a szolidaritása.



Korunk új igéje (csippant, lecsippant, rácsippant) a szókeletkezés szinte minden nyelvi jelenségét felmutatja. Az alapszó egy önmagában nem használatos (vagyis fiktív), az elektronikus leolvasás csipogó hangját utánzó, tehát hangutánzó szó: csip. A szó háromszorosan motivált: az egyik a már említett hangutánzás, a második megegyezik az angol eredetű chip szóval (speciális integrált áramkör, amelynek komoly szerepe van az azonosításban, és már magyarul is írható: csip, csipkártya), a harmadik: létezik egy régi, hasonló magyar ige, csíp, például csíp a kenyérből, ráadásul jókora szócsaláddal: csípés, csipesz, csipet, csipke, csípő, sőt a most tárgyalandó szavunkkal hasonlatos igekötős formában is: lecsippent; és a közös motivációt egy azonos jelentésmozzanat (a hirtelenség) is szolgálja.