Brutális gyilkosság nyomában a nyolcvanas évek Lengyelországában

A stoppos, aki kint maradt

Przemyk halálakor a hadiállapotot már felfüggesztették, de formálisan csak 1983 júliusában, nem sokkal II. János Pál pápa hazalátogatása előtt számolták fel. Kívülről, az utókor kényelméből szemlélve a lengyel rendszer elnyomó jellegéről is csalóka képet kaphatunk.

Nemrég mutatták be az Autóstoppal a szabadság felé című magyar filmet, amely számos, ma már a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas éveiben járó értelmiségi felvonultatásával ad hiteles képet arról, hogy – miután Magyarországon tiltották az autóstoppot – a Kádár-kor fiatalságának milyen felszabadulást jelentett a kulturális életét tekintve akkoriban is pezsgő szocialista Lengyelország bejárása mások autójában, lovas szekerén.

Jól telt nekik a nyár, barátságok, az alkalmi kapcsolaton is túlmutató szerelmek szövődtek, és ahogy a filmben is elhangzik, „a személyes sorsokon keresztül kikerekedik a két nép kapcsolata”. A két – ma is baráti – népé, értsd: nem a magyar stopposoké és a lengyel rezsimé.

– A magyar rendszer az elnyomás részeként tiltotta az autóstoppot, a lengyel pedig az elnyomás részeként engedélyezte – mondja Engelmayer Ákos, aki maga pedig – mint fogalmaz – „az a stoppos, aki aztán kint is maradt”.

A Lengyelországban családot alapító, immár hatvan éve ott is élő polonista, aki az elsők között csatlakozott a Szolidaritáshoz, és mindvégig magyar állampolgár maradt, emlékeztet Wladyslaw Gomulka pártfőtitkár (1956–70) erőszakos megtorlásaira, köztük a bukását is okozó 1970-es tengermelléki vérengzésre, valamint a Mieczyslaw Moczar belügyminiszter által levezényelt 1968-as antiszemita kampányra.

Ennek következtében a holo­kauszt után alig megmaradt lengyelországi zsidóság jelentős része távozásra kényszerült. – 1957-től már a srófot szorították – mondja Engelma­yer, akivel ittjártakor egy budai panzióban találkoztunk. – Az elején én is nagyon féltem – teszi hozzá a rendszerváltás utáni első varsói magyar nagykövet, akinek a magyar 1956 volt mindvégig a vonatkoztatási pontja, és kihallgatásra is bevitték a lengyel rendőrök.

Ám később Ryszard Kapuscinski közíró nyomán úgy látta:

A forradalom ott kezdődik, ahol az emberek elkezdenek nem félni. Egy idő után erőt adott, hogy azt láttam, a hátam mögött áll a fél ország.

A lengyelek 1989-ig, a már legalább részlegesen szabad választásokig is ébren tartották a Szolidaritás szellemét, hogy 1990-ben végül annak egyik alapítója, Lech Walesa gdanski hajógyári villanyszerelő legyen 1990-ben a független ország első államfője.

De addig a polgároknak még sok mindent el kell szenvedniük, noha a viccnek is helye van a lengyel utcán, a Jaruzelski-féle Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsát (WRON) varjúként gúnyolják (wrona lengyelül: varjú). Przemyk temetési szertartását az az ellenzéki körökben igen – sorsát tekintve talán túlságosan is – népszerű katolikus pap, Jerzy Popieluszko végzi, akit egy évre rá, 1984-ben agyonvernek, és ezzel a Jaruzelski-rendszer máig legemlékezetesebb mártírja lesz.

Az utóbb boldoggá avatott káplán ereklyéit pár hete helyezték el az óbudai Kövi Szűz Mária-templomban. Przemyk elverőinek a rendszerváltás utáni elszámoltatása gyenge utómunkálatnak bizonyult.

A valódi bűnösök, a rezsim kulcsemberei közül Jaruzelski 2014-ben hunyt el, perét egészségi állapotára való tekintettel már évekkel korábban felfüggesztették.

Kiszczakot – pár hónappal a halála előtt – két év felfüggesztett börtönre ítélték. Egy varsói bíróság már 2012-ben kimondta: a hadiállapotot a Jaruzelski által irányított titkos bűnszövetkezet vezette be azzal a szándékkal, hogy felszámolja a Szolidaritás független szakszervezetet, és fenntartsa a kommunista rendszert, biztosítsa saját hatalmát. A hadiállapot 19 hónapja alatt több tucat embert öltek meg, mintegy tízezer főt pedig internáltak.

A rendszer arca, Urban – ahogy Engelmayer fogalmaz, „a hatalom Göbbelse” – az elmúlt hetekben halt meg 89 évesen, a rendszerváltás után meggazdagodott, de meg is keseredett emberként.

Grzegorz Przemyk ma a Lengyelország Újjá­születése Érdemrend – a legmagasabb állami kitüntetés – lovagkeresztjének posztumusz birtokosa, Matuszynski filmje pedig a külfölddel is megismertette sorsát. Nem múlt el nyomtalanul.

Borítókép: Részlet a Nem hagytak nyomokat című filmből. Grzegorz Przemyk rendőri előállítása egy bulit követően (Forrás: neweuropefilmsales.com)