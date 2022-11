Kapitány Balázs a Föld közel nyolcmilliárdos népességéről és Európa fogyatkozásáról

– A térbeliek után beszéljünk az időbeli vonatkozásokról is! Míg 1987-ben ötmilliárd ember élt a Földön, 1999-ben hatmilliárd, 2011-ben hétmilliárd. A jövőben hasonló tempóban folytatódik az összesített létszámbővülés?

– Az elmúlt évtizedekben 11-12 év kellett ahhoz, hogy az emberiség létszáma egy-egy milliárd fővel gyarapodjon. Ez az intervallum a jövőben kitolódik, vagyis a népességnövekedés tempója lassul. Míg a hatvanas években globálisan kétszázalékos bővülésről lehetett beszélni – ez annyit tesz, hogy száz emberből egy éven belül 102 lett –, addig ma mindössze 0,8 százalékosról: száz emberből 100,8 lesz! Az ENSZ szerint 2037-re érjük el a kilencmilliárdos létszámot, és 2060-ra a tízmilliárdost, de ezek csupán a jelenlegi előrejelzések.

– Korábban sokáig úgy vélték, hogy a mostanában megközelített vagy túlhaladott nyolcmilliárd lehet az emberiség maximális létszáma, méghozzá azért, mert a Föld ekkora népességet tud eltartani. Most viszont már kilenc- és tízmilliárdos számról beszélünk. Hogyan győzné mindezt a bolygó?

– Demográfusként úgy vélem, globális szinten nem a népességnövekedés a legkritikusabb kérdés, hanem a fogyasztás struktúrája. A Föld elvileg akár 15 milliárd ember eltartására is képes lehetne. Ám ehhez azon jóléti államoknak, amelyek élen járnak benne, mérsékelniük kellene a túlfogyasztásukat, hogy a felhasznált erőforrásokból, valamint az előállított javakból más államoknak is maradjon, jusson.

