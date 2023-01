Tűréshatár

A koronavírus-világjárványt követően ismét határozottan növekednek az Európába irányuló migrációt leíró értékek. Emelkedik a beadott menekültkérelmek száma – 2022-ben több mint egymillióan kérték az eljárás megindítását –, valamint ezzel összhangban növekszik az embercsempészettel összefüggő bűnesetek és tragédiák száma is. Az Európai Unió hivatalos statisztikái szerint 2022-ben 176 579-en érkeztek az EU-n kívülről, döntően Szíriából, Algériából, Afganisztánból és Egyiptomból. 46 343 fővel többen, mint 2021-ben. Ezek természetesen azok a személyek, akiket az európai határvédelmi ügynökség, a Frontex, illetve a különböző tagállamok – például a spanyol belügyi hatóság – regisztrálni tudtak. Az mindenesetre ezekből a statisztikákból is látszik, hogy a migráció a pandémiát követően ismét központi problémává válik. Ennek ellenére a gondok nem állnak meg a határoknál.

Az Európába eljutó migránsok integrációja sok esetben problémás, egyrészt a „honos” társadalom magatartása miatt, másrészt sok esetben a tagállamok politikai vezetése miatt is. A társadalom részéről táplált problémák között a kirekesztés, a vallási és etnikai alapon történő megkülönböztetés a vezető jelenség, ami a bevándorlókat sújtja. Az egyesült államokbeli Stanford, valamint a svájci Zürichben működő tudomány- és technológiai egyetem közös kutatásának keretében az egyetem kutatói 2016-ban – egy évvel a 2015-ös menekültválság után – egy, a problémákat jól szemléltető kísérletet végeztek: három fiktív önéletrajzot küldtek vállalkozások álláshirdetéseire. A kutatás sajátosságaira tekintettel a háromból kettő „személy” szenegáli hátterű volt: egy egyértelműen – már nevéből is következően – keresztény valláskörben nevelkedett, míg a másik muszlim háttérrel bírt. A harmadik személy a francia többségi társadalom jegyeit hordozta „magán”. Minden álláshirdetésre két önéletrajzot küldtek be: véletlenszerűen az egyik szenegáliét, illetve minden esetben a francia személyét. A kísérlet a kutatók szerint egyértelmű eredményekkel zárult: a keresztényként szerepeltetett fiktív személy két és félszer nagyobb valószínűséggel kapott meghívást állásinterjúra, mint a muszlim hátterű jelentkező.

További kutatásokkal és interjúkkal bizonyosságot nyert az, hogy a szenegáli etnikumba tartozók közül az iszlám szerint élők háztartásonként kevesebbet keresnek, mint az ugyanabba az etnikumba tartozó, Franciaországban élő keresztény szenegáliak. A fentiekben részletezett esettanulmány csak egy példa a sok közül, de a kulturális és vallási különbségek mellett ezen nyugat-európai többségi társadalmakra jellemző magatartásformák miatt a legálisan vagy illegálisan bevándorolt, más kultúrkörből származó személyek gyakran csalódnak abban a rendszerben vagy életformában, amelyről vagy fals ismeretekkel bírtak, vagy nem is tudtak egyáltalán.