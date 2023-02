Sietős lett a nyugati országoknak a szerb–koszovói rendezés

Noha konkrét részleteket még mindig nem tudunk a javaslatról, az jól látszik, hogy az Európai Unió, de főként az Egyesült Államok megpróbálja egyre erősebb nyomás alá helyezni Szerbiát és Koszovót egyaránt. Vucsics január végén arról beszélt, hogy a német–francia javaslat már nem csupán a két ország közti viszony rendezésére hivatott, hanem Szerbia uniós csatlakozásának egyik feltétele lett.

– Szerbiának részt kell vennie a párbeszédben, tovább kell haladnia az európai úton, nem azért, mert csodálnám a képmutatásukat, hanem azért, mert a gazdaságunknak túl kell élnie, fejlődnünk kell, és nem szabad elszigetelődnünk – fogalmazott a szerb államfő.

A nyugati hatalmak ugyanakkor Koszovót is komoly feladat elé állítják: Pristinának a rendezési folyamat részeként részleges autonómiát kell biztosítania az ország északi részén elhelyezkedő, szerb többségű tartományoknak. A koszovói szerb önkormányzatok közösségének megalakítása körülbelül egy évtizedes „cél” Pristina előtt, azonban a vezetők eddig elzárkóztak ennek teljesítésétől, az alkotmánybíróság pedig egyenesen alkotmányellenesnek nyilvánította azt.

A közösség megalakításának ellenzői álláspontjuk alátámasztására a Boszniai Szerb Köztársaság példáját szokták felhozni, szerintük egy csakis etnikai hovatartozás alapján létrehozott közigazgatási egység alapjaiban destabilizálná Koszovót, tovább erősítené a szeparatista törekvéseket.

Most azonban ez is megváltozni látszik, Albin Kurti koszovói kormányfő a múlt héten már arról beszélt, bizonyos feltételek mellett létrejöhet a koszovói szerbek által oly régóta vágyott entitás. Kikötései közé tartozik többek közt, hogy a közösség nem szerveződhet etnikai alapon, nem lehet egynemzetiségű, nem rendelkezhet végrehajtó hatalommal, valamint csak azt követően alakítanák meg, hogy Belgrád és Pristina kölcsönösen elismerte egymást. A nyugati országok mindenesetre Koszovót is egyre nagyobb nyomás alá helyezik a tervezet rá eső részének teljesítésére. A szokatlan helyzet miatt – tekintve, hogy Washington és Brüsszel inkább Pristina pártján szokott állni a rendezés ügyében – Albin Kurti felszólította nyugati szövetségeseit, ne hajszolják bele olyanba, melyet országa nem tud teljesíteni. Ettől függetlenül a francia–német javaslatot a napokban elfogadhatónak nevezte a kormányfő, noha az időkeretre és megvalósítási mechanizmusokra vonatkozó kérdéseket szerinte még át kell tárgyalni a közeljövőben.