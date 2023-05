Amerikai filmekből ismert esküvői szokások terjednek itthon

Terjednek a kihalóban lévő amerikai esküvői szokások

Párhuzamosan számos régi magyar szokás eltűnésével és a külföldiek átvételével valószínű, hogy a szellemírók esküvői megjelenése itthon is egyre elfogadottabbá válik. Terjednek a filmekből ismert amerikai jellegű szertartások, így például kötelező megadni az esküvő témáját. Gyakori a tengerparti, toszkán, provanszál vagy a királyi téma, de vannak olyan különlegességek is, mint a millenniumi divatszínnek számító rosé. Egyre többször fordul elő, hogy a témának megfelelően a párok a vendégeknek is előírják, milyen öltözékben jelenjenek meg – annak ellenére, hogy a dress code Magyarországon nem annyira kötött, mint Angliában vagy Amerikában.

– A magyar egyházi szertartás klasszikus bevonulása, hogy a vőlegény vezeti édesanyját, a menyasszony pedig mögöttük, apja karján sétál az oltárhoz. Ma gyakori a papok által is hollywoodi verziónak hívott formátum, hogy a vőlegény az oltárnál várja a menyasszonyt.

A másik jelentős változás a nászajándék kiválasztása. A robotgépek és kávéfőzők ideje lejárt, mivel a párok többsége együtt él az esküvő előtt, így nincs szükségük hasonló eszközökre. Helyette pénzt kérnek, sokszor bankszámlára utalva. Ez egyrészt személytelen, másrészt nincs meg a kialakult kultúra, hogy emellett megtartják-e a hazai szokás szerinti menyasszonytáncot, és abba mennyi kerüljön – mondja el Baross Csaba.

– Vőfély helyett a városi esküvőkön ceremóniamester „dirigál”. Elhagyjuk a lánykikérést, egy helyen van a szertartás és a vacsora. Nincs tányértörés, sokszor külön ajándékozás sem, viszont egyre többször fordul elő, hogy a menyasszony és a vőlegény a fotós kíséretében találkozik a szertartás előtt, hogy bensőségesen éljék meg az első egymásra pillantást – teszi hozzá Rózsa Diána.

Baross Csaba szerint a vidéki esküvőkön még mindig gyakran vezeti vőfély a lakodalmat, de már sokan ripacsnak tartják a szerepet. Előfordul ugyanis, hogy a vőfély nem megfelelő időben szól közbe, amivel megöli a hangulatot. A ceremóniamester ezzel szemben karmesterként viselkedik, aki a háttérből irányítja az eseményeket, és akkor kér szót, amikor az a vendégek irányításához vagy jókedvük biztosításához szükséges.

Szakértők szerint alapvetően nem probléma a szokások változása, ha néhány hazai elemet sikerül megtartani. A magyar esküvői szokások ugyanis nem homogének. Szigethy Zsófia néprajzszakértő szerint sokféle hagyomány létezett, amelyek települénként, közösségenként is változtak. Nagy hatással voltak például a nemzetiségi szokások, de az időszakonkénti változások is fontosak. A fehér menyasszonyi ruha például hiába Viktória királynő esküvőjéhez köthető, Magyarországon csak az 1920-as években terjedt el. Az esküvői menü sok tekintetben ma is hasonlít a XIX-XX. századi verzióhoz. A régi hagyomány húslevessel kezdett, majd jött a mártással tálalt főtt hús, utána a töltött káposzta és pecsenye, desszertként pedig a rétes. Idővel a főtt hús külön tálalása elmaradt, a pörkölthöz és pecsenyéhez megjelent a köret, majd a fasírozott és a rántott szelet. Ma a tradicionális ételek mellett más konyhák ízei, például ázsiai, olasz vagy francia ízek jellemzik a magyar esküvőket, illetve gyakorivá vált előételt is felszolgálni, többek között hidegen tálalt liba- vagy kacsamájat.

A hazai esküvői szokások színességét veszélyezteti az amerikai uniformizáltság, ami azért különösen érdekes, mert az angolszász hagyományok is változnak, és több olyan szokás van, amelyek Magyarországon éppen divatossá váltak, pedig külföldön már egyre kevésbé használják őket.

Az egyik legszembetűnőbb ilyen változás a koszorúslányok összeöltöztetése. A hagyományos hazai esküvőkön nem volt az amerikai lánycsapathoz hasonlóan több koszorúslány. A vőlegény és a menyasszony tanúja, esetleg virágszóró kislányok kísérték a házasulandókat. Az elmúlt években Magyarországon is elterjedt a barátnőkből szervezett koszorús grémium, akiket kötelező egyforma ruhába öltöztetni. Az ebből származó előnytelen ruha- és hajviselet számos film témája volt az évek során. A testpozitivitás elterjedése nyomán azonban az angolszász világban ma már a fazonokat és színeket is keverik, hogy minden koszorúslány a lehető legjobban nézzen ki.

Elsődleges külsőségek

Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pasaréti Páduai Szent Antal-templom plébánosa szerint a külsőségek nagyon fontosak, ezért a párok ma már szinte kizárólag „nem a templomhoz választanak éttermet, hanem az étteremhez templomot”. A menyasszonyok továbbá a különleges ruhához nagyszabású helyszínt is szeretnének. Vannak tehát „eskető” templomok és kevésbé népszerű helyszínek. Pasarét – jó étterem hiányában – az utóbbi kategóriába esik, ezért hiába jár jegyesoktatásra közel negyven pár, ennek kevesebb mint fele esküszik a templomban.

A szakértők egyetértenek, hogy a katolikus szertartás a legkötöttebb, ezért, ha nincs személyes kötődés a párok részéről valamely templomhoz, sokan fordulnak evangélikus vagy református lelkészhez. Rózsa Diána szerint az evangélikusok szabják leginkább a párok igényeire az esketést, még a helyszínre is kimennek, ha az fel van szentelve.

A kültéri esküvők a pandémiának köszönhetően lettek népszerűbbek. A magyar hagyományok ugyan ismerik a fehér sátras lagzit, de a hűthető-fűthető, fényekkel, virágokkal, áttetsző ablakokkal dekorált sátor újdonságnak számít. A kültéri helyszínek a nem egyházi esküvők terjedését hozzák, ami az esketésben is változásokat indított el. Amerikában már csak az esküvők egyötödét rendezik egyházi környezetben, ami negyvenszázalékos csökkenés 2009-hez képest. Gyakran látható a filmekben, hogy családtag vagy barát esketi a párokat. Erre az amerikai szabályozás lehetőséget ad, ha adott napra az illető online felhatalmazást kap.

A magyar törvények szerint polgári házasságkötés csak anyakönyvvezető előtt érvényes, az egyházi esküvő a felekezeti házassághoz kell. Ezért a speciális szertartásra vágyó párok két tanúval előbb elmennek az önkormányzathoz, majd a lagzi folyamán szertartásvezetőt fogadnak, aki jogi kötőerő nélkül eljátssza az esketést.

A szertartásvezető a párok személyiségéhez idomítja a ceremóniát, de a barát vagy családtag általi amerikai típusú esketésre nincs lehetőség. Utóbbi népszerűsége a 2010-es években 29 százalékról 43 százalékra nőtt Amerikában.

Van tehát néhány dolog, amely biztos nem jelenik meg Magyarországon. Hagyományőrzők továbbá kiemelik, hogy több régi magyar hagyomány is feléledt, mint a lagzi zárásaként ismert gyertyafénykeringő. Esküvőszervezők szerint nemzetközi esküvők esetén is a párok inkább ezt választják az angolszász szokás helyett, amikor a párt elbúcsúztatja a násznép, mivel Amerikában és Angliában is egyre többször maradnának bulizni a párok.

Drága szertartás Világszerte 350 milliárd dolláros iparág az esküvői szektor. A pandémia után a tavalyi volt a legsűrűbb az elmúlt negyven évben, és a szakértők az idén is hasonló számokat várnak. Az árak világszerte heven százalékkal emelkedtek a Covid előtti időszakhoz képest. Egy átlag amerikai esküvőt húsz- és ötvenezer dollár között lehet megszervezni, Angliában 26-28 ezer fontból. Magyarországon a Covid előtt egyszerűbb étteremben, kevéssé felkapott helyen százfős esküvőt hárommillióból lehetett kihozni, ugyanezt frekventált helyen, mint a Várban ötmillióból. Ma átlagos, nem elit helyen tartott százfős esküvő esetén négymillió forint a minimum, ötmillió az átlag, és némileg igényesebb kivitelezéssel a hat-hétmillió forint a jellemző. Ez számos párnak okoz nehézséget, mivel egy 2022-es kutatás szerint a házasulandók mindössze 16 százaléka szán ennyit az esküvőre. Többségük másfél-hárommilliós költségvetéssel számol, húsz százalék ennél is kevesebbel, 17 százalék pedig három-négymillióval. A vendégeknek is illik mélyen a zsebükbe nyúlni. Korábban a legtöbben húszezer forint körüli összeget adtak, ami fedezte a vacsora árát, ma viszont szakértők szerint harminc-negyvenezer forintnak kell fejenként a borítékba kerülnie ahhoz, hogy a pár visszakaphassa az esküvőre költött összeg körülbelül kétharmadát.

