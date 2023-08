Sportvárosok: Budapest a tizedik a listán, az atlétikai vb-vel is bizonyít

Diverzifikált bevételek és másodlagos gazdasági funkció

A jelentős sportesemények tehát nem csak a sportinfrastruktúra fejlesztéséről szólnak. Fontos a másodlagos gazdasági funkciójuk, tehát hogy egy sportesemény a közvetlen hatásokon kívül általános gazdaságösztönző hatással bír, pozitívan hat más ágazatokra, így nemcsak az eseményhez köthető, de a hosszú távú turisztikai lehetőségekhez is, illetve fontos szerepet játszik az országimázs alakításában. Ezeket az összefüggéseket a sportturizmus ellenzői ritkán veszik figyelembe, pedig számos esetben maguk is aktív résztvevők. Nem kizárólagosan sportturizmus ugyanis a versenyek megtekintése vagy a versenyzők utazása, de annak tekintjük a nyaralások alatti búvárkodást, a téli síelést ugyanúgy, mint a neves sporthelyszínek, például a Roland Garros, a Maracana stadion, Henley-on-Thames (a Henley-regatta városa) vagy a barbadosi krikettmúzeum meglátogatását is. A Turisztikai Világszervezet számításai szerint a sportturizmus a turizmus leggyorsabban növekvő ága, a világ összes turisztikai bevételének negyede köthető a sporthoz. 2016-ban 1,41 billió dollárnyi bevételt generált, négy év alatt azonban több mint negyvenszázalékos emelkedést ért el, még a pandémia árnyékában is. 2021-ben csak az Egyesült Államoknak kilencvenmilliárd dolláros bevételt hozott. Nem véletlen, hogy egyre több város versenyez a „sportváros” címért.

Számos amerikai város előnnyel indul, mivel ott nemcsak a létesítmények és az infrastrukturális fejlesztések adottak, de a nagy amerikai csapatsportok, mint az amerikai futball, a baseball vagy a kosárlabda szeretete eleve összekovácsolja a közösséget, akik szinte vallásosan támogatják kedvenc csapatukat. A sport közösségépítő funkciója így ott sokkal erősebb alapokkal rendelkezik, mint – néhány európai focivárostól eltekintve – a világ más részein.

Az ikonikus csapatokkal nem rendelkező városok (így Budapest is) a nemzeti válogatott eseményeire fókuszálhat, ugyanis a sport a városhoz, közösséghez, nemzethez tartozás érzését erősíti. A hazai csapat általában várakozásokon felül teljesít, köszönhetően annak, hogy a sportolóknak van lehetőségük kipróbálni a helyszíneket, illetve kérni bizonyos nekik kényelmes változtatásokat.

Kiss Róbert szerint egy város csak akkor válhat sikeres sportvárossá, ha a helyi közösség támogatja a fejlesztéseket. Ez leginkább akkor érhető el, ha egy adott eseményt rendező bizottság városfejlesztésre használja az új épületeket vagy a közlekedési, lakhatási infrastruktúrát. Párizsban például a jövő évi olimpiára évtizedek óta először ismét úszhatóvá tisztítják a Szajnát. Indonézia közel 33 milliárd dollárból teljesen új várost épít Borneón, amellyel egyrészt segít az ország lakhatási nehézségein, illetve pályázik a 2032-es olimpia rendezési jogára.

Az új beruházások, látványos épületek abban is segítik a közösségépítést, hogy róluk közösségimédia-kompatibilis képek készíthetők. A Z és alfa generációk ugyanis – fogalmaz Kiss Róbert – a TikTok és Instagram világában a nagyon interaktív, rövid, gyors benyomásokat közvetítő eseményeket keresik. Ezekkel kevéssé tudnak versenyezni a tradicionális kulturális értékeket bemutató látványosságok. A sportesemények viszont érdekes programként vonzzák a fiatal közösséget, akik egy-egy ilyen esemény alkalmával könnyen teremtenek kapcsolatot a helyiekkel, illetve a többi országból érkező szurkolókkal.

Youhoo gyerekekkel fut az atlétikai vb előkészítő eseményén. Fotó: Origó/Polyák Attila

Budapest előnyei és lehetőségei

– Budapestnek számos előnye van. Egyrészt Közép-Európában olcsónak számít, ár-érték arányban kiváló és széles körű szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ide érkezők, a talponállóktól, romkocsmáktól kezdve a sokcsillagos szállodákig mindenki megtalálja, amit keres. A belváros tömegközlekedése ráadásul sportesemények idején határozottan jó, különös figyelmet fordítanak a pluszjáratokra. Az érkezők nagy száma természetesen a szállodai és az éttermi költésben is érezhető, illetve a nevezetességek látogatottsága is megnő. A magán-, illetve csapatközlekedést biztosító buszfoglalások száma ilyenkor megduplázódik, sokszor a magánszektor nem is tudja kiszolgálni a megrendeléseket, így a Volánnak is jövedelmező az esemény – magyarázza Hanák Zsófia, a Buson Logistic ügyvezetője.

Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke még a vizes világbajnokság kapcsán jelezte, hogy valóban előfordultak negatív tapasztalatok nagy sportesemények rendezése nyomán, ám nem fair olyan a beruházásokat is az esemény számlájára írni, amelyeket egy város amúgy is megvalósított volna, illetve olyan áremelkedést felróni, amely a pozitív gazdasági növekedés negatív mellékhatása.

Ráadásul ha sikerül bekerülni a sportvárosok vetésforgójába, az a konferenciaturizmusnak is hasznos lehet. Hanák Zsófia szerint Budapesten az elmúlt években megújultak a konferencia-központok, így már ősszel és tavasszal rendre egyre nagyobb cégek hozzák ide éves találkozóikat.

A sportvilág pedig az egyik legnagyobb konferenciaszervező szektor, hiszen minden esemény előtt, alatt és után számos megbeszélésre van szükség. A szakági szövetségek rendszeresen bizonyos városokban gyűlnek össze, a sportszergyártók is szeretik ott bemutatni legújabb innovációikat.

Kérdés, hogy a helyiek mennyire kedvelik a folyamatosan növekvő turistaáradatot. Szakértők válasza, hogy a sporteseményekből származó túlturistásodás elkerülhető, ha egyfajta csináld magad rendszerben a helyieket is ráveszik a sport élvezetére, hozzájárulva ezzel a városiak egészséges életmódjához. Lyon és Genova például ezért fejlesztett speciális sporthelyszín- és eseményapplikációt. Budapesten az ellenérzések feloldása leginkább a sikeres, bevételdús rendezéshez köthető, amelyre az atlétikai vb során komoly esély van, hiszen a város több nagy formátumú eseménynek volt már házigazdája, másrészt előzetesen is hazai foglalási rekordokat regisztrálhatott a jegyfoglalási rendszer.

Borítókép: 2023-as kínai atlétikai bajnokság Senjangban (Fotó: AFP/Wang Lili)