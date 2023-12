Anyanyelv mint hordozható haza

Anikót is féltettem. Az utcán kerülgették, füttyögtek, sokszor volt az utcán zavargás, autókat gyújtogattak, kirakatokat törtek be. Egyszer a rendőrök minket is bevittek, mert véletlenül arra mentünk, megláttuk a rohamrendőröket, kezdtünk futni, a rendőrök utánunk, mivel nem volt nálunk se kábítószer, se röplap, egy idő után elengedtek… Spóroltunk, s ahogy összegyűlt egy komolyabb összeg, hazajöttünk, itthon is egyre több a támogatás… Két éve járunk ide, eleinte feltérképeztük az országot, ezt a helyet találtuk. Itt akarunk megtelepedni.