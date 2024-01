Budapest a reumások Mekkája

Az aktív turizmus a fejlesztések iránya más településeken is, Makón például a Maros-parton kalandpark létesült a fiatalok számára. Országszerte egyre több wellness szolgáltatást keresnek a vendégek, ezért a szauna- vagy masszázsprogramok is sikeresek. A trendeket a novemberben hatályba lépett új, a fürdőket érintő jogszabály is igyekszik közvetíteni. A fejlődés rohamléptei miatt a szabályozás mind technológiai, mind közegészségügyi szempontból elavult az előző jogszabály kiadása óta eltelt 25 évben. A kihívások és ellentmondások feloldásával hatékony és biztonságos üzemeltetés valósítható meg, ami növeli a fürdőkbe vetett bizalmat, hosszabb távon pedig pozitív hatással lehet a hazai és nemzetközi turisztikai forgalomra is.