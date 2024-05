Mellőzött diadal, fontos hadi siker volt a pozsonyi csata

Ki tudja, mit hoz a múlt? - Átírt történelem

A Magyarságkutató Intézet 2020-ban megjelent animációs filmje is foglalkozik a témával, amelyet azonban már elkészítése során kritizáltak nemcsak a vizuális megjelenítés színvonala, hanem a magyar mítoszok és legendák tényként kezelése miatt. Az intézet későbbi vezetése elhatárolódott a műtől. Ám a negatív reklám mégis közbeszéd tárgyává tette a pozsonyi csatát.

Az ütközet elfelejtésének oka lehet a kommunizmus és a szocializmus gondolkodásmódja is, amelynek következménye volt, hogy sok nemzeti identitást erősítő történelmi eseményt írtak át, kisebbítették jelentőségét vagy negligálták.

Másképpen bántak azokkal a történetekkel, amelyek beilleszthetők voltak a proletár ideológiába, vagy a tágabban vett osztályharcos mozgalomba, ahol a fölművelő parasztság is szerepet kaphatott. Így lett például a Rákóczi-szabadságharcból parasztlázadás, miközben minden társadalmi réteg képviselte magát a fejedelem csapataiban. A Dózsa György-féle felkelés szintén más felhanggal szerepelt, pedig valójában keresztes hadjáratnak indult, és olyan kevert mozgalom lett belőle, amelyet még a legjelesebb kutatók sem tudnak szétszálazni. Így járhatott 1948 után a pozsonyi csata is, esetleg még rosszabbul. Ha meg is említette egy kutató valamelyik munkájában, inkább figyelmen kívül hagyták, mondván, nem kell az a dicsőséges múlt, elég a legdicsőbb jelen: az épülő szocializmus.