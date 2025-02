Megtört magyar társadalmat hagyott hátra a kommunizmus

Közéjük tartozott a dél-alföldi falusi és tanyai emberek antikommunista szervezkedésében, az 50-es években működött Magyar Ellenállási Mozgalomban részt vevő Arany-Tóth Ferenc éppúgy, mint Horváth László, akit gyermekként, a családjától elszakítva a Szovjetunióba hurcoltak kis hadifogolyként, s aki állami gondoskodásban, az anyanyelvét szinte elfelejtve nőtt föl. Vele aztán a nevelése költségeit is „megtéríttették” (az olajiparban kellett felnőttként éveken keresztül dolgoznia), s csak utána térhetett haza Magyarországra.

Vagy éppen az 1956-os tevékenységért megbüntetett hódmezővásárhelyi – szerencsére még ma is köztünk lévő – Aranyossy Ildikó, akinek az volt a fő bűne, hogy középiskolás diákként egy osztálytársával megkoszorúzta a vásárhelyi főtér Kossuth-szobrát október 23-án. Ezért – noha végig kitűnő tanuló volt és jó eredménnyel megírta az érettségit is – nem tanulhatott tovább, s soha nem szerezhette meg a vágyott orvosi diplomáját. Mindezt azért, mert gimnazistaként szerepet vállalt a helyi diákparlament szervezésében is, amelyen iskolatársaival megszavazták követeléseiket: például, hogy ne legyen kötelező az orosz nyelv tanulása, a szovjet csapatok vonuljanak ki, és legyen független Magyarország.

Mi nem akartunk mást, csak félelem nélkül, szabadon élni. Nem volt bennünk gyűlölet, csak a szabadságvágy. Nem lehet elmondani, hogy azok milyen gyönyörű napok voltak, szabadnak éreztük magunkat. Szerettük egymást, ha kimentünk az utcára, egymás szemébe nézve tudtuk, mit akarunk, és mindannyian egyet akarunk. Nagyon kevés ember volt, aki mást akart. Ők szépen el is tűntek, nem mertek előjönni, az orosz tankok árnyékában viszont újra előjöttek

– mondta néhány éve az Emlékpontban tartott beszélgetésen.

A kommunizmusnak számtalan névtelen és jó néhány ismert áldozata között ott szerepel szinte az egész magyar társadalom, mert az államszocia­lizmus negyven évében – a Rákosi-korszakban és az 1956-ot követő megtorlások idején – az embereket erőszakkal kényszerítették az államberendezkedés elfogadására.

Ami azonban talán ennél is súlyosabb: Kádár János diktatúrájában az ember – a homo kadaricus – immár erőszak nélkül, „saját magától” tudta a határait, s nemcsak hogy nem beszélt kényes politikai kérdésekről, de megtanult beilleszkedni, belesimulni a diktatúrába.

A rendszer által létrehozott korlátokat egy idő után a sajátjának ismerte el. Mert addigra már nemcsak a testét, de lelkét is megtörték.

Borítókép: A Terror Háza Múzeum, az ÁVH és a nyilasok egykori központja Budapesten. Százmillió halálos áldozatot követelt világszerte a kommunista diktatúra. (Forrás: Terror Háza Múzeum /Facebook)