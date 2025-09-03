Este az oroszoknál járt Rezeda Kázmér

– Este a székelyeknél már voltam, személyesen is, és a zene nyakában ülve, Bartókkal… Egyik sem túl egyszerű mutatvány – morfondírozott magában Rezeda Kázmér, s valóban.

Ugyanis, ha elmész oda, közéjük, székelyek közé, s ott ér az este, akkor pálinkát fogsz inni, s csak a Jóisten a megmondhatója, hogy milyet. Bár ebben a kérdésben eligazít az öreg Mózsi bácsi, akitől egyszer megkérdezték:

– Mózsi bátyám, aztán ivott-e már rossz pálinkát?

– Ittam fiam…

– S milyen vót?

– Jó…

Ez így végül is leegyszerűsíti a dolgokat, bár arra nem ad megnyugtató választ, mennyit kell majd meginnod, ugyanis azt nem te döntöd el. Viszont fogsz kapni enni legalább, s az ennivalók között nagy valószínűséggel lesz zakuszka, ami jó.

A derék örményektől és a derék grúzoktól indult el a zakuszka, s megjárta Moldvát, úgy érkezett meg Erdélybe, hogy ott otthonra leljen – fura dolog ez, mert ezeregyszáz év alatt szinte minden otthonra lelt nálunk, magyaroknál, aki és ami idevetődött, alig-alig volt kivétel, talán csak a kommunisták meg a liberálisok voltak kivételek, azok soha nem voltak itthon errefelé, s mindig kellett is nekik segítség külföldről, hogy itt maradjanak a nyakunkon.

Na most a zakuszka sem nem kommunista, sem nem liberális, úgyhogy itthon maradt s elmagyarosodott, ami abból látszik, hogy a paprikakrémet nemcsak padlizsánnal, hanem gyakorta rókagombával vagy vargányával keverik, meg adnak hozzá babot is gyakorta, s akkor olyan magyar lesz, erdélyi lesz, csak a neve marad szláv, закусить, vagyis „harapni valamit”, s ezen túl, mondom,

Erdélyben a zakuszka azt jelenti, hogy fogod a paprikát, a kápiapaprikát, a paradicsompaprikát – vagyis a gogost –, a padlizsánt, a vöröshagymát, a gombát, a babot, krémesíted, olajozod, borsozod, sózod, babérozod, snidlingezed, ki tudja még mi a rossebezed, aztán jó kenyérre, finom kenyérre, kovászolt kenyérre kened, s falod, máskülönben megöl a pálinka.

Mondom én, nem egyszerű, na…

De az se túl egyszerű, ha Bartókkal mész a székelyekhez este, mert akkor meg belefutsz olyasféle kérdésekbe, mint például az ősi székely himnusz, amely erre a dallamra énekelhető, s így szól: