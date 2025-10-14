Isten a kapualjban – harminc éve halt meg Mándy Iván + videó

A kilencvenes évek elején valamelyik Körkép-antológiában fedeztem föl magamnak – az irodalom iránt érdeklődő, tizenéves kölyökként – Mándy Ivánt (1918-95). Aztán szép lassan, különböző életszakaszaimban vissza-visszatérve hozzá, megismerkedtem prózavilágával, gyűjtöttem a köteteit. Emlékszem, szintén mintegy harminc éve már, az egyik balatoni nyaralásom alkalmával a buszon olvastam az Önéletrajz című novelláskötetét. A novella, a kispróza volt Mándy igazi és hiteles műfaja. Néhány szóval képes ugyanis hangulatot teremteni, vagy éppen egy-egy névadással hosszú oldalas realista leírásokkal fölérő jellemzést adni hőseiről. Különös szerep jut szövegeiben a tárgyaknak, amelyek meg is elevenednek, s nemcsak véleményük van, de érzelmeik és emlékeik is. Egyszóval: sorsuk. Mándy világában a házak, a focipályák, a bútorok, az evőeszközök humán tulajdonságokkal is bírnak, amelyek megismerése és megértése révén sűrítve tárul élénk az egész huszadik századi magyar élet. Persze nem hivalkodóan, nem a küldéstudat magabiztosságával és nem is a vélt, vagy igazságérzet lábdobbantásával, sokkal inkább szerényen, tárgyilagosan, egyszerűen, vagyis a maga természetességében. A piaci történetekben és az ontológiai kérdéseket feszegető legendákban megjelenő emberek és tárgyak ábrázolása az írónál egyszerre általános és korjellemző, de benne van az egyedi és csodálatosan megismételhetetlen individualitás is.

A gyermekkor meghatározza a felnőtt személyiséget, s az identitás szerveződésének gyökerei is ott keresendőek. Ahogy kifejezetten traumatikus gyermekkor – s ennek következtében tragikus felnőttélet – jutott József Attilának vagy Radnóti Miklósnak, úgy volt része sajátos és különleges gyermekkorban Mándy Ivánnak. Szülei pici gyermekkorában elváltak. Édesapja, Mándy Gyula bohém újságíró, tönkrement „kultmogul” vállalkozó, népszerű társasági ember volt, akinek két verseskötete is megjelent, aki szállodákban élt és rengeteg időt töltött kávéházakban, komoly irodalmár és értelmiségi kompániával körülvéve, amelynek Móricz Zsigmond is tagja volt. Ez volt tehát apai öröksége és egyik szocializációs közege Mándy Ivánnak, aki íróként az 1930-as évek második felében jelentkezett, később pedig az Újhold csoportjához tartozott, ahol egy ideig a folyóirat prózarovatát is vezette. Azonban hamar kiderült róla, hogy a szerkesztőségi munka, amely gyakran a hagyományos hivatalnoki tevékenységhez hasonlít, nem neki való.