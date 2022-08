Szent István király és életműve

Első uralkodónk képe mindenkiben másként él, van, aki a katolikus hit tűzzel-vassal terjesztőjét, a templomépítő koronás főt, […] a katolikus egyház egyik magyar szentjét, van, aki az országépítő uralkodót és az első törvényalkotót, mások pedig a kiváló katonaembert tisztelik benne. Az első ezredforduló idején kontinensünk két császárságának határain túl, az Észak- és Kelet-Európa térségében döntő változás kezdődött. Azon népek vezetői, amelyek erős katonai kísérettel bírtak – mint a dánok, norvégek, svédek, oroszok, csehek, lengyelek és mi, magyarok –, közel azonos időben szervezték meg államaikat és vették fel a kereszténységet. A nagy államszervező munka kezdete nálunk Géza fejedelem nevéhez köthető, akinek nagyszabású művét fia, István király fejezte be.

Géza és az erdélyi Sarolt Vajk nevű fia 970–980 körül született Esztergomban, de a XIV. századi Képes Krónika például 969-re tette születésének évét.

Vajk a keresztségben az István nevet kapta, és e névválasztásra több magyarázat is adható. Istvánnak hívták az első keresztény vértanút, és Vajk apja, Géza is az István nevet vette fel, amikor 972-ben megkeresztelték. Apja okos külpolitikájának köszönhetően 996-ban István feleségül vette Civakodó Henrik bajor herceg leányát, a hívő katolikus Gizellát, és vannak olyan tudósítások, amelyek szerint ekkor keresztelte meg vagy erősítette meg a keresztségében Szent Adalbert prágai püspök.

Gizella bajor kíséretében szép számmal akadtak papok, lovagok és mesteremberek, akik István országépítő munkájának támaszai voltak. István ekkor még a Felső-Magyarországon elterülő nyitrai dukátus feje volt, és apja szakítva a korábbi hagyományokkal, elsőszülött fiaként őt jelölte ki utódjául.

Géza 997-ben meghalt, ekkor a somogyi Koppány a szeniorátus és a levirátus elve alapján nem csak a fejedelmi címre, hanem a megözvegyült Sarolt kezére is igényt tartott. Belső viszály ütötte fel a fejét. Koppány mellé sorakoztak a régi rend és a törzsi szabadság hívei, ellenszenvüket az is fokozhatta, hogy István környezetében nagyobb számban voltak németek, mint magyarok. A kijevi és a bizánci udvarhoz hasonlóan testőrsége is varég–rusz harcosokból állt.

István magyar hadai mellett a Hont, Pázmány és Vecelin vezette lovagi sereg – a hagyomány szerint – Veszprém mellett győzte le Koppány seregét, a lázadó vezért maga Vecelin ölte meg. Elrettentés gyanánt István felnégyeltette Koppány tetemét, testrészeit Esztergomba, Veszprémbe, Győrbe és Gyulafehérvárra küldve adta tudtára mindenkinek: így jár az, aki ellene tör.

Kelet is Nyugat összecsapása volt ez, amelyben a nyugati keresztény szellemiséget képviselő István legyőzte a bizánci rítus szerint megkeresztelt Koppányt, kijelölve az utat a magyarság számára, amellyel a Kárpát-medence stratégiai szerepe is felértékelődött és hazánk a nyugati kultúrkör és a kereszténység védőbástyájává vált.

Uralmát bel- és külhonban elismertetendő, István II. Szilveszter pápától kért és kapott koronát, apostoli áldást és lándzsát, így az újonnan létrejött Magyar Királyság belépett az európai államok sorába. Megkoronázásának időpontja és helyszíne napjainkig vitatott, 1000. december 24-én vagy 1001. január 1-jén koronázták meg Esztergomban vagy Székesfehérvárott.