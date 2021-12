Dobrevtől tanulja a cenzúrát Karácsony?

Miközben a baloldal a szólásszabadság állítólagos hiányát kéri számon a kormányon – hiába állnak toronyban a baloldali újságok és magazinok a hírlapárusoknál –, addig a szivárványkoalíció legismertebb prominensei meglehetősen alacsonyra állítják a lécet önmaguk számára.

A kettős mérce iskolapéldájául Karácsony Gergely főpolgármester szolgál, aki korábban azt hangoztatta, hogy olyan országban szeretne élni, ahol az újságírók szabadon kérdezhetnek a politikusoktól. Azonban éppen aznap reggel, amikor Karácsony városvezetői ciklusának legnagyobb botrányáról – a Városháza tervezett eladásáról – számolt be az Index, akkor a főpolgármester fogta magát, és nemes egyszerűséggel letiltotta a Facebook-oldaláról a Mediaworks Hírcentrumának (MWH) egyik főmunkatársát, hogy az még csak véletlenül se tehessen fel neki kérdést a publikum számára is látható komment formájában. Feltehetően Karácsonynak bevillant, hogy a Magyar Nemzet korábbi fővárosi tudósítója több alkalommal is kellemetlen kérdéseket szegezett neki, és szerette volna elejét venni az újabbaknak.