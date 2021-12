Győzött a valóság – a Kyle Rittenhouse-ügy margójára

Talán nem lenne túlzás a pirruszi győzelem terminológiája mellé beírni a szótárba a kenoshai bíróságon történteket. Kyle Rittenhouse felmentése a totalitarizmus mocsarában fuldokló amerikai álom szabadságának egy rég nem látott életjele volt. Nem csoda, hogy annak legnagyobb ellenségei most magukból kikelve hörögnek.

Tegyük rendbe először is, hogy mi történt, mert a pongyola és igénytelen újságírók a tények ellenőrzését sajnos sokszor átengedik az ellenségnek. Tavaly nyáron, amikor – szó szerint – épp izzott a levegő a BLM-lázadások miatt, a Wisconsin állambeli Kenoshában meglőttek egy fekete bűnözőt, aki épp fegyvert akart rántani a helyi rendőrökre. Ezt ők törvény adta jogukkal megakadályozták, s ártalmatlanították. Habár nem halt bele a sérüléseibe, a CNN és a többi hasonlóan „független és objektív” oldal már azt skandálta, hogy a rend őrei rasszista indítékkal hátulról lelőtték a szegény szerencsétlen embert, s az belehalt a sérüléseibe. A tények innentől pedig senkit nem érdekeltek, csak a hangerő, amivel a narratívát ordították, s abban sajnos győzött a valóságtagadó sajtó.

Ekkor a feldühödött csőcselék tüntetést szervezett a wisconsini kisvárosba. A helyiek – mivel látták a rendőrség és a városvezetés gyengeségét, valamint az előző, hasonlóan „többnyire békés” megmozdulások elfajulását – megszervezték magukat, hogy megvédjék otthonaikat, munkahelyeiket és persze életüket. Ehhez csatlakozott Kyle Rittenhouse, aki egy jól felszerelt elsősegélytáskával érkezett – erről még a lövések előtt készült is videó –, mivel ápolónak tanult és sejtette, hogy szükség lesz rá.

Aztán kezdett egyre tarthatatlanabbá válni a helyzet, az Antifa autókat és cégeket gyújtott fel, s amikor elérkeztek az autókereskedéshez, ahol Kyle is szolgálatot teljesített, végképp elpattant a cérna. Egyikük üldözni kezdte a fiút. Ő volt Joseph Rosenbaum, akit egyes prominens demokraták csak „JoJo”-nak becéznek. Nos, ez a Rosenbaum épp a tüntetések előtt szabadult, pedofíliáért ült, mivel megerőszakolt egy 11 éves kislányt és egy másikat is megpróbált. Ismert elmebetege volt a környéknek! Rittenhouse épp előle rohant, amikor Joseph Rosenbaum utolérte és épp nekiesett volna, amikor Kyle önvédelemből négy lövést is leadott, melyből egy a férfi fejét érte, s a helyszínen belehalt. Ekkor Kyle, ahogy a videón is látszik, segíteni próbált, de a feldühödött tömeg már a vérét akarta, ezért újra futnia kellett.

Pár száz méter után földre vitték, és egy gördeszkával szét akarták verni a fejét, amikor ismét lőtt. A második „áldozat” tüdejét érte a golyó, aki szintén nem sokkal később életét vesztette. Ekkor – ismétlem, mert ezt szeretik kihagyni – ki akarta végezni egy harmadik ember, aki pisztollyal közelített a még mindig földön fekvő Kyle felé, és a fejére célzott. Ekkor Rittenhouse ellőtte a karját ennek a hitványnak.

Röviden ez történt, de erről több mint öt (!) szögben készült videó, mégis, a valóságot körömszakadtáig tagadó külföldi és magyar liberális sajtó rasszizmust, önbíráskodást és ezer más jelzőt fröcsögött. A tárgyalásra egy, a republikánusokkal egyáltalán nem barátságos bírót neveztek ki, a vád ügyvédje pedig – azaz aki Kyle-t gyilkossággal próbálta elítéltetni – olyan hazugságokkal állt elő, melyeket még ez a bíró sem tűrhetett és többször rendre is utasította. Egy egész világ láthatta az esetről készült videón, hogy mi is történt pontosan, de mégis mindenki izgult, hiszen az elmúlt évek amerikai gyakorlata semmiképp sem az igazságosságáról és szabadságszeretetéről tett tanúbizonyságot.

Végül azonban az elnyomhatatlan valóság győzött, s Kyle-t felmentették minden egyes vádpont alól. Az elmúlt egy évben azonban elképesztően megbélyegezték szegény fiút, a becsületsértés olyan mértéket öltött, ami reméljük, egy szemmel jól látható összeget eredményez majd a Rittenhouse családnak. De emellett nem feledhetjük, hogy precedensértékű az ügy. Kyle Rittenhouse ügye az állatorvosi lova annak, hogy egymással szemben most nem más áll, mint a valóság és annak a végletekig való tagadása egy tébolyult, lázálmokkal teli utópia megvalósítása érdekében. El kell azonban keserítenünk őket, hiszen minden korban és minden országban lesznek Kyle Rittenhouse-ok, akik nem hagyják majd eltiportatni magukat.

Borítókép: Kyle Rittenhouse a bíróságon (Fotó: Sean Krajacic – Pool/Getty Images/AFP/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

