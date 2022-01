Ilyen búcsúztatást még az elvtársaitól sem kapott Bangóné

Felhévizy a héten nagy munkában volt, mert le kellett adnia a készülő novelláskötetének az anyagát. Még egy utolsó novella utólag bekerült a gyűjteménybe, így már végleges lett a válogatás. Sok időt vett igénybe, hogy milyen tematikák legyenek a könyvben, illetve hogy milyen írások tudják a legjobban megjeleníteni a legjobban a kiválasztott témaköröket. De végre elkészült a nagy mű, a kézirat már biztos helyen van, így a hírlapíró úgy döntött, hogy kibont egy üveg pezsgőt, és megünnepli azt a pillanatot, hogy végre sikerült az első könyvét összeraknia. Ekkor azonban csengettek a bejárati ajtón. Nagy meglepetésre Reinfrank néni állt az ajtó előtt egy nagy tányér lekváros buktával a kezében.

– Kedves szerkesztő úr, engedje meg, hogy megkínáljam egy kis buktával, most vettem ki őket a sütőből, még melegek – mondta ház tündéri hírmondója és átnyújtotta a tányért Felhévizynek.

– Nagyon szépen köszönöm, Reinfrank néni a kedvességét, biztos csodás lett a bukta. Ha elfogyott, visszaviszem majd a tányért – mondta Félix egyik lábáról a másikra állva, mert bizony már szeretett volna belekortyolni a hideg pezsgőbe, de a néni még nem akart távozni, tovább folytatta a diskurzust.

– Tudja, Félix, nem véletlenül hoztam ám lekváros buktát önnek. Emlékszik, amikor Gyurcsány 2006-ban a választás után narancsos buktát kínált a híveinek? Nagyon csúnya húzás volt ez tőle. Mi nem is fogunk ilyet tenni, ha reményeim szerint megnyerjük a választást április 3-án. De azért a kisördög bennem is motoszkált, ezért most készítettem egy lekváros buktát, hiszen a héten a baloldal ikonikus botrány politikusa, a patkányozós Bangóné Borbély Ildikó csúnyán kibukott.

Megmondom magának őszintén, Félix, nekem nagyon a bögyömben volt ez a nő. Mindent elkövetett, hogy folyamatosan botrányt keltsen és ő maga pedig ezáltal a figyelem középpontjába kerüljön.

Sosem fogom elfelejteni a színészi alakítását a tévészékházban, de amikor lepatkányozta a kormánypárti szavazókat az ATV-ben, az volt mindennek a legalja. Bár utólag az is kiderült, amit én eddig nem tudtam, Bangóné szerepelt azokon a vérlázító 2004-es plakátokon is, amelyeken a szocik azt propagálták, hogy a határon túli testvéreink ne kapjanak magyar állampolgárságot.

A kettős állampolgárság megadása ellen buzdító MSZP-s plakát 2004-ből. Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala

Szégyen! De most belebukott a saját hazugságába. De ahogy olvasom, van még egy-két ember, aki hasonló cipőben jár, és egyelőre nem került lapátra. De tudjuk jól, hogy a baloldalon csak nagyon ritkán lesz következménye annak, ha valakit hazugságon kapnak vagy politikailag, emberileg lejáratódik. Ebből a szempontból üdítő kivétel Bangóné menesztése, annak ellenére, hogy azért tegyük hozzá, Ildikó már korábban kegyvesztett lett a saját pártjában. Mindenesetre öröm volna látni, hogy számonkérik a balosok Karácsony és Hajnal urakat is a korábbi füllentéseik miatt, de erre nem látok sok esélyt.

Bangóné tehát ment a levesbe, ahogy szokták mondani a fiatalok, azonban bukásával a baloldali botrány politikusok csak az egyik ikonikus elvtársukat veszítették el.

A jobbikos Jakab Péter és vele együtt a két párbeszédes aktor, Szabó Tímea és Tordai Bence is itt maradt nekünk tovább silányítani a baloldali ellenzék sorait, illetve tovább bőszíteni minket kormánypárti szavazókat. Megyek is, szerkesztő úr, ne felejtse el visszahozni a tányért, még az esküvőnkre kaptuk ezt a gyönyörű étkészletet az urammal, de sajnos már csak pár darab van meg belőle, mert az évek során sajnos eltörtek. De szerintem a Potyondinénál a földszint kettőből, lapul egy tányér, mert még decemberben vittem neki is kóstolót a mákos és diós bejglimből, de úgy rémlik, nem hozta vissza a tányért, amiben átvittem neki a süteményt – mondta Reinfrank néni elgondolkodva, majd elköszönt és villámgyorsan eltűnt a lépcsőfordulóban.

Szó, ami szó, tényleg furcsa volt a baloldaltól, hogy így kipöccintették Bangónét. Valóban elsilányult a közbeszéd, és ehhez Bangóné stílusa is nagymértékben hozzájárult. De valóban maradtak még bőven a baloldalon, akik azt hiszik, hogy a sárdobálás, gyalázkodás és a folytonos botránykeltés elvezethet a sikerhez. Szerintem nincs igazuk. A választási győzelemhez sokkal több kell, ahhoz erős jövőkép és határozott, előremutató program kell és nem utolsósorban hiteles politikusok – gondolta magában Felhévizy, és beleharapott a valóban finom lekváros buktába és kortyolt végre egyet a jéghideg pezsgőből is, no nem Bangóné nem túl szép emléke előtt tisztelegve, sokkal inkább a saját novelláskötetét ünnepelve.

Borítókép: Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról tartott vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. február 20-án

