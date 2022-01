Szabó Tímea megdöbbentő esete

Bár még csak január elején járunk, érezhető, hogy beindult a politikai nagyüzem. A baloldali ellenzék leghangosabb képviselői is elindították a szokásos Facebook-hadjáratukat. Így tett Szabó Tímea is. A Párbeszéd Magyarországért mini párt társelnöke a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, természetesen ezúttal sem tagadta meg önmagát, ismét bebizonyította, hogy a valóság, mint olyan, nem különösebben zavarja. Olvassák el:

„ (…) Mi jól alszunk, mert becsülettel küzdünk egy tisztességes, jobb országért, ahol a politika a szolgálatot, és nem a gátlástalan lopást jelenti. És a Fideszben vajon jól alszanak? Orbán, Szijjártó, Varga Judit? Ők is becsülettel végzik a dolgukat? Úgy élnek, ahogy azt a propagandahíradóikban szajkózzák? Vagy egészen máshogy?”

Szabó Tímea bejegyzése természetesen köszönőviszonyban sincs a valósággal. Először is, az ellenzék rendszeresen propagandázza, lakájmédiázza a jobboldali, kormánypárti újságírókat, médiumokat. Ezt már el is engedjük a fülünk mellett. De azért arról emlékezzünk meg, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltjének immár a második, önmagát független, objektív, PC médiaszereplőnek valló újságíró került be a kampány csapatába, gondolok itt Simon Andrásra és Péterfi Juditra. Tehát ennek ismeretében, akkor mi is az igazi propagandahíradó, kedves Tímea? Ugye, ugye.

Másodszor pedig, a Fidesz lop, ez a megszokott baloldali mantra. Mindenki lop, aki jobboldali, mindenki lop, aki nem az ő oldalukon áll. Az élet azonban rendre pont az ellenkezőjét bizonyítja, a Tocsik-botránytól, a nokiás dobozokon át, a kispesti korrupciós botrányon és Cseh Katalin korrupciógyanús ügyén keresztül egészen a mostani Városháza-ügyig. A képviselő asszony ezúttal is szokásához híven nagyvonalúan megfeledkezett arról, hogy nem feltétlenül hiteles tisztességről beszélni akkor, amikor gyakorlatilag a Városháza-gate sötét árnyéka arra a Karácsony Gergely főpolgármesterre vetül, aki történetesen az ő pártjának az egyik legmeghatározóbb figurája.

Az pedig, hogy Szabó Tímea a saját bevallása szerint mindezen események, történések ismeretében jól alszik, valljuk be, megdöbbentő, hiszen inkább a lelkiismeret teljes hiányára mutat, mintsem arra, hogy becsülettel és tisztességgel küzdene egy jobb országért. Mert ugye a tények azért mégis makacs dolgok. Még akkor is, ha éppenséggel nem azt mutatják, amit a magukról a becsületesség szobrát megmintázni szándékozó baloldali pártocskák vezetői állítanak.

Borítókép: Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 25-én. Jobbra frakciótársa, Tordai Bence (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!