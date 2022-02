Miért nincs még letartóztatva Horváth Csaba?

A következő napokban a Magyar Nemzet számos részletet közölni fog Horváth Csaba korrupciós ügyében, amely miatt szerdán házkutatást tartottak a XIV. kerületi Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzat egyik cégénél és Horváth otthonában is.

Tipikus szocialista módszereket mutat be lapunk, aminek a lényegét a Központi Nyomozó Főügyészség már leírta. Így nézett ki a matek. Ha ön, kedves olvasó, 100 forintot dobott be egy zuglói parkolóautomatába, akkor most tételezzük fel, hogy abból 60 forint a parkolási cég nyeresége volt. Horváth Csaba és társa ennek a 60 forintnak a felére, azaz 30 forintra tartott igényt – amit szintén elfeleztek egymás között. Ez a tanúvallomások alapján azt jelenti, hogy minden Zuglóban parkolásra bedobott 100 forintból 15 forint Horváth Csaba zsebében landolt készpénzben, minden hónap végén.

Ezek az események egyébként egészen más megvilágításba helyezik azt a történetet, amely szerint 2020 tavaszán Horváth Csaba kezdeményezésére és Karácsony Gergely egyetértésével kaphatott bizottsági elnöki posztot Gajda Péter kispesti polgármester a Fővárosi Közgyűlésben.

Ismert: Gajda az egyik legfontosabb szereplője volt a XIX. kerületi korrupciógyanús ügyeknek, amelyek azután láttak napvilágot, hogy lapunkhoz több mint 50 órányi hangfelvétel jutott el, amelyen egy helyi önkormányzati képviselő meséli el a baloldalhoz köthető ügyeket.

Úgy tűnik, hogy a gazemberek – Horváth és Gajda – már csak ilyenek, segítik egymást.

A gazemberek emlegetésével pedig el is érkeztünk a baloldal többi szereplőjéhez, például Szabó Tímeához, akinek a rikácsolása hétről hétre betölti a Parlamentet. Szabó most nem rázza az öklét és nem remeg, hogy Horváth Csabát azonnal tartóztassa le a hatóság. Nem tűnik feszültnek Hadházy Ákos sem, a korrupcióellenesség bajnoka. (Egyébként most került elém egy PestiSrácok-videó, amiben Horváth arról beszél, hogy Hadházy azért nem vizsgálódott Zuglóban, mert ott nincs mit vizsgálni. Jó vicc.)

A baloldali tábor csöndben van, és ha jöhet háború jókor, akkor nekik most jókor jött. Mindenesetre a parkolási pénzek lenyúlásának története hosszú árnyékot fog vetni az egész társaságra.

Borítókép: Horváth Csaba (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

