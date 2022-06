Megfagyhatnak, ha akarnak

Már arra gondoltam, hogy tényleg jó lenne, ha megszüntetnék azt a nyavalyás egyhangúsági feltételt, és az EU nyilvános harakirit követne el egy többségi szavazattal elrendelt orosz gázembargó következtében beálló önkéntes, kollektív fagyhalállal, amikor váratlanul Vlagyimir Putyin sietett Guy Verhofstadt segítségére, ugyanis ő maga kezdte önkéntes szankcióval sújtani az orosz gázt, és csökkenteni annak az európai országokba szállított mennyiségét, segítve a nagyeszű nyugat-európaikanak, hogy Magyarország igenlő szavazata nélkül is önként és dalolva megfagyhassanak a télen. Mondtam is a feleségemnek, hogy milyen hülyék ezek a nyugat-európaiak, amire ő azt mondta, hogy tényleg, de legalább mi ne legyünk azok, hanem azonnal intézzek tűzifát a télre. Mondtam neki, nyugodjon meg, van bent az udvaron vagy hatvan köbméter, de azért biztos, ami biztos, ősszel letermelünk még egy akácost. Úgyhogy további írogatás helyett megyek is ennek az adminisztrációját intézni…

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP/Monty Rakusen)