Állítólag az oroszok lövik a saját maguk által elfoglalt atomerőművet

Több hazai és nemzetközi baloldali sajtóorgánum is úgy számolt be a zaporizzsjai atomerőmű területét ért lövésekről, hogy az egy orosz támadás következménye. Ezen információk főként ukrán tisztségviselőktől származnak. Olyan cikkel is találkozhattunk, amelyből még az sem derült ki, hogy jelenleg az atomerőmű területét orosz csapatok ellenőrzik. Valószínűleg nem véletlenül, így ugyanis nehéz lenne megmagyarázni, hogy az oroszok miért lövik a saját maguk által ellenőrzött és elfoglalt létesítményt.

Ha egy kicsit tágabb perspektívában nézzük a kérdést, akkor egyenesen kijelenthető, hogy miközben egyik félnek sem érdeke az erőmű bombázása, az oroszokat különösen érzékenyen érintheti egy esetleges atombaleset. A létesítmény a Dnyeper partján fekszik, aminek a folyásirányában, délre található az Észak-krími-csatorna. Az 1971-re kialakított csatornán keresztül látják el édesvízzel az orosz megszállás alatt álló Krím félszigetet. A terület 2014-es elfoglalása és annektálása után az ukrán hatóságok lezárták a csatornát, ami komoly vízhiányhoz vezetett, ám a 2022 februári orosz támadás nyomán március 26-án Herszon közelében az oroszok felrobbantották a vízelvezetőt elzáró gátat, amely miatt újra biztosított lett a Krím vízellátása. Egy esetleges zaporizzsjai atombaleset után a Dnyeper magával sodorna rengeteg sugárzó anyagot, amely az Észak-krími-csatornán keresztül bejutna a félsziget vízrendszerébe is, potenciálisan használhatatlanná téve azt.

Szóval bárki is lövi az atomerőművet, az oroszoknak nagyon nem áll érdekükben, hogy katasztrófa történjen. Persze a mindent ellepő orosz és ukrán propaganda tengerében nehéz igazságot tenni. De azért a tényeket nem árt észben tartani.

Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: MTI/EPA//Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)