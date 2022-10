Jakab Péternek hiányzik egy újabb méretes zakó

Meglepőnek nem nevezhető, de mulatságos felszólalás fültanúi lehettek, akik követték az Országgyűlés hétfői ülését. Jakab Péter ugyanis a parlament feloszlatását és új választás kiírását követelte.

Természetesen, kedves Péter! De akadnak itt holmi alkotmányos, jogi, na meg népakarattal összefüggő szempontok is, amelyek miatt kis türelmet kérnénk. Pontosan három és fél évet. Akkor lesz ugyanis újabb parlamenti választás, ahol el lehet indulni és ha sikerül nyerni, akkor – kedves Péter – beülhet akár a miniszterelnöki bársonyszékbe is. De ugye azt nem gondolta komolyan, hogy félévente országgyűlési választásokat rendez az ország?! A labdarúgó-világbajnokságok döntőjét sem ismétlik meg fél év múlva a vesztes csapat kedvéért. Négy évet várni kell, aztán újra megméretheti magát mindenki, de a döntőig is hosszú és rögös út vezet, előbb a selejtezőkön ki kell vívni a részvétel jogát, majd a tornán is kell nyerni néhány meccset, amíg az áhított trófeáért megmérkőzhetnek a felek.

Pillanatnyilag azonban úgy állnak az esélyek, hogy maga már a selejtezőkön elbukna, ezért is érthetetlen ez az izgágaság és túlhajszolt ambíció, amivel minden áron bele akar futni egy újabb sistergő jobbegyenesbe.

Emiatt is – na meg azért, mert az elmúlt években mutatott penetráns politikai stílusával a közélet végletekig ordenáré szintre süllyesztésén túl semmilyen érdemi munkát nem végzett – azt javaslom, forduljon az önmegismerés szerényebb útjára, olvasson klasszikusokat, tanuljon, és főleg dolgozzon sokat a választóiért, akiket elvileg képvisel az ország házában. Aztán három és fél év múlva melegíthet az újabb mérkőzésre, feltéve, hogy lesz olyan szervezet, párt, amelyik lát még fantáziát magában. Azok után, hogy a gyurcsányi árnyékválogatottba sem fért be, nem lennék túl derűlátó a helyében.

