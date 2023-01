A szocik nagyágyúja ismét elsült: Gurmai Zita ledobta a ruháit + videó

De számtalan ilyen példát lehet felhozni. Például Pulai András elemzőfejedelem, a Publicus Intézet ügyvezetője még a legendás Gyalog galopp groteszk Fekete Lovagján is túltett, hiszen ő nem is döntetlenben akart kiegyezni, hanem egyenesen potenciális győzelmet vizionált, ahogy mondta a választás napján: „zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, a Fidesz-szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható”. Ezt követően totális baloldali választási vereség lett a vége a történetnek.

A magyar közélet, az ellenzéki politikusaink jóvoltából, már eddig is felülmúlta az egykori Sas-kabarék színvonalát. Mindenki jól emlékszik Kunhalmi elhíresült csatájára az ajtóval, Hadházy szertornagyakorlataira, na és persze Vadai Ágnes megjátszott siránkozására. Azonban van egy baloldali politikus, aki minden kollégáján túltesz. Nagyon igyekszik, hogy esetleg tiszteletbeli taggá válassza őt a Monty Python-csapat. Ő pedig nem más, mint Gurmai Zita, a szocik nagyágyúja.

Volt már neki korábban egy érdekes esete, amikor a Hír TV stábja elől elfutott és végül egy italboltba menekült be, és ott várakozott. Ebből a mókás esetből számtalan mém is született akkoriban. Most azonban előkerült egy régi felvétel róla. Gurmai Zita szocialista képviselőt tavaly újra megválasztotta elnökének az Európai Szocialisták Nőszervezete. Az évekkel ezelőtt készült döbbenetes felvételen a nőszervezet egyik rendezvényén a színpadon beszéd közben vetkőzött, majd végül felkapott magára egy piros, feltehetően a szervezet logójával ellátott pólót, majd ugrándozni kezdett. Nézzék meg:

– Nehéz szavakat találni, nem hisz az ember a szemének. De ez a valóság, nem a Monty Python Repülő Cirkusza. Mindezek mellett az sem elhanyagolható, hogy a napokban napvilágot látott képek alapján a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőjével, a görög Eva Kailivel is jó kapcsolat ápolhatott a vetkőzőművész szocialista politikus. Mindenesetre Gurmai Zitát új oldaláról ismerhettük meg, kíváncsian várjuk az új felvételt, ahol esetleg majd együtt szirtakizik Kailivel a fehér sziklák árnyékában – gondolta magában Felhévizy, majd töltött magának egy Metaxát, mert áthívta a barátait is, hogy levetítse nekik Gurmai feledhetetlen mozdulatait, ehhez pedig erős idegek kellenek.

Borítókép: Gurmai Zita, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 19-én (Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd )

