A Népszava és Besenyő Pista bácsi

– Én, Besenyő István, eljöttem, hogy elmondjam önöknek, mi hülyeség, mi nem az! Kérem, ez hülyeség! – így szól Besenyő Pista bácsi egyik ikonikus mondata, amin jókat derül a közönség. Bár nem ez lehetett a célja, de a Népszava is megnevettethette az abszurd humor kedvelőit a minapi címlapanyagával, amelyben a 13. havi nyugdíjjal foglalkoztak. A cím szerint a juttatás megosztja az időseket, ami úgy is értelmezhető, hogy a juttatást a nyugdíjasok egy csoportja nem szereti, nem tartja jó dolognak, ellenzi vagy megszüntetné. Ha tényleg van ilyen csoport, akkor sem lehet túl nagy létszámú (talán néhány fővel több, mint az egyszemélyes Jeruzsálemi Nemzeti Front volt a Brian élete című filmben), ám a 2010 előtti baloldali vezetés denevérfülekkel figyelhette és ihatta a 13. nyugdíj eltörlését követelők szavait. – Hiszen eltörölték? Nem? De! A Bajnai, hát nem? De! Nooormális? – tromfolna Besenyő István.

Tehát a baloldal eltörölte a 13. havi nyugdíjat, amelyet a Fidesz hozott vissza két éve, s az egyedüli baloldali politikai napilap, a zászlóshajó máris azt írja, hogy a juttatás megosztja az időseket.

Vajon az osztja meg a nyugdíjasokat, hogy a tavaly februárban az előzetesen ígért félhavi pénz helyett már egy egész havit kaptak? Idén pedig a három heti helyett érkezett a teljes összeg? A mintegy két és fél millió nyugdíjas csak ebben a két évben csaknem 750 milliárd forintot kaphatott a 13. havi nyugdíj formájában – nem is beszélve a 2021 elején folyósított egyheti plusznyugdíjról –, márpedig ez a juttatás nem olyasmi, ami járna bárkinek is, hiszen a naptárban is csak 12 hónap van. Egyszerűen arról van szó, hogy a kormány úgy döntött, ezzel a pluszjuttatással is segíti az időseket, és újra bevezeti azt, amit a szocialisták megszüntettek. Márpedig ma nehezebb gazdasági helyzetben van az ország, mint a 2010 előtti években, hiszen a 2020 eleje óta húzódó világjárványt tavaly februárban a szomszédunkban kirobbant háború tetézte meg, ami pedig magas inflációhoz és a gazdaságot megbéklyózó értelmetlen szankciókhoz vezetett.

Node, a Népszava az említetteknél is tovább megy a besenyői úton. Az általuk megszólaltatott szakértő azt mondja, nem igaz, hogy megemelt 13. havi nyugdíjat kaptak a szépkorúak. – Annyiszor van igazam, ahányszor mondom, nem is kell beszélnem hozzá – szokta mondani a ragasztott bajszos, bőrsapkás alak, amikor valami képtelenséget akar elhitetni a közönséggel.

Hosszabb fejtegetés nélkül, a gyengébb szakemberek kedvéért legyen elég annyi, hogy az év elején 15 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, s e ebből a nagyobb havi összegből rögtön kettőt kaptak az idősek februárban.

A Népszava szerint azonban még az emelés mértéke is kevés volt. – Alig látszik, pindur, csöpp! – ezt pedig a manapság szabadversekben kommunikáló baloldali pártvezér mondhatta volna.

Eközben a Gyurcsányéhoz hasonló leépülés jegyeit mutató Népszava 40-50 százalékos inflációról cikkezik. Ám míg tavaly 14 és fél százalék volt az infláció, az idei esztendőre 15 és 19 százalék közti drágulást várnak a meghatározó elemzőintézetek, s még a radikálisabb baloldali jóslatok is legfeljebb 25 százalékos inflációval riogatnak. Az már csak hab a tortán, hogy a balos lap „utca embere” riportjának egyes sorai – például az „Átk…rt minket a nagy vezérünk!” – úgy hangzanak, mintha az íróasztal mellett ötlötték ki volna azokat.

Borítókép: Kézbesítik a 13. havi nyugdíjat (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)