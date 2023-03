Gyurcsány ellen fordult a balos sajtó

Soha nem támadta úgy a baloldali sajtó Gyurcsány Ferencet, mint ahogy azon parlamenti közjáték kapcsán, amelynek az elszenvedője a DK frissen esküt tett képviselője, Ráczné Földi Judit volt a minap. Bár a balliberális média még az őszödi beszéd kiszivárgását követően is összezárt Gyurcsány mögött, most az RTL Klub, az ATV és a 444.hu is erősen bírálta, ahogyan egy nővel bánt a bukott miniszterelnök.

Az ATV protokollszakértőt is megszólaltatott, aki szerint szinte már zaklatás kategória, ahogyan Gyurcsány gratulált új frakciótársának. Görög Ibolya a csatornának nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy férfi–nő gratuláció esetén akár egy-egy puszi is beleférhet, ám amit a DK elnöke csinált, az egyértelműen túlzás volt. – Ez már szinte abúzus, nem tudom másképp kifejezni, szerintem ez már sok volt – fogalmazott Görög Ibolya.

Az RTL Klub ugyancsak azt hangsúlyozta a honlapján közölt cikkben, hogy az abúzus határát súrolta az eset. Miért rossz mindannyiunknak, hogy Gyurcsány lefogta egy nő mindkét kezét? című írásában Szily László is bírálta a DK-elnököt. A 444.hu publicistája szerint az újkori magyar parlamentarizmus egyik legkellemetlenebb pillanata volt az intermezzo, amelyet Szily „majdnem szó szerinti p…csmutogatásnak” nevezett.

Gyurcsány rendhagyó gratulációjáról a sajtó nagy része beszámolt, a közösségi médiában pedig mémek tucatjai keringtek az esetről. Mint ismert, a DK elnöke Ráczné Földi Judithoz odalépve az egyik kezét erősen lefogta – utóbbi karján kis hurkák jelentek meg Gyurcsány szorítása fölött –, a másikat pedig hátracsavarta, miközben hosszú másodpercekig a lehető legközelebb hajolt a nő arcához. Árulkodó volt Rácznénak a „gratuláció” utáni megszeppent ábrázata, valamint az, ahogy zavartan feljebb tolta a szemüvegét.

Képek tanúsága szerint még Gyurcsány párttársai is megdöbbentek a frakcióvezető viselkedésén. A leginkább sokatmondóan Vadai Ágnes reagált, aki tátott szájjal és megkövült tekintettel nézte a jelenetet, amely inkább illett volna egy elhagyatott kapualjba, mint az Országgyűlésbe.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke évértékelő beszédet mond pártja tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2023. február 5-én. (MTI/Kovács Attila)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!