Kezdődik: a 444 már elkezdte relativizálni a szélsőbaloldali támadásokat

Joggal furdalta az egyszeri hírfogyasztó oldalát a kíváncsiság februárban, amikor elkezdtek szállingózni az első hírek a terrormódszerekkel végrehajtott budapesti támadásokról, miképpen fogja azt tálalni a baloldali média.

Eleinte nehezen akartak vele foglalkozni, óvatosan, minél kevesebb utalással a szélsőbaloldalra, netán az Antifa szervezetre. Pedig elég egyértelműnek tűntek a képsorok, aztán a rendőrségi letartóztatás után már nem lehetett letagadni a valóságot.

Ekkor is szűkszavúan, érzelemmentesen, a szikár tényeket ismertetve cikkeztek a brutális akciókról, de legalább olvashattunk róluk náluk is. Persze sejthető volt, hogy nem fogják öles címekkel követelni az Antifa betiltását, és szinte vártuk, mikor fogják mentegetni a tetteseket. Erre – a maguk módján – most került sor.

(A szélsőbaloldali, kommunizmusról álmodó, erőszakot mentegető cikkeket megjelentető Mércét most ne vegyük ide, ők nem is nagyon rejtették véka alá, mit gondolnak.)