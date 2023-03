Minden transznemű terrorista? Nem az? Pedig ilyen mentális betegség az is, amikor valaki egy másik ideológiai szélsőség miatt követ el a nashville-i iskolai mészárláshoz hasonlót, csak olyankor azt terrorizmusnak hívjuk, de persze csak akkor, ha a jobboldalhoz köthető az elkövető.

Emlékszünk még Christchurchre, amikor egy magát a szélsőjobbhoz soroló tébolyodott ölt meg ártatlanokat egy mecsetben? Vagy amikor az FBI által megfigyelt szintén klinikai eset gyilkolt egy bevásárlóközpontban Buffalóban, esetleg a nem is oly rég történt uvaldei esetre? Ez utóbbi volt az, ahol a nem túl tehetős elkövetőnek méregdrága puskákra is tellett valahogy, és akiről szintén tudták, hogy mire készül, majd épp a támadás napján nem akadályozták meg, de még a rendőrök sem mentek be az iskola épületébe, miközben odabent mészárolt.

Nem úgy, mint most, amikor az egyenruhások rendkívül bátran semlegesítették a transznemű ámokfutót. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a mentális zavarokkal küzdő, a nemi identitását behatárolni képtelen gyilkos a transznemű közösség woke harcosa volt. Pontosan ugyanazoké, akikről Molnár Áron (noÁr) A szeretet nem vár című dalát írta. A baloldali és liberális logikát követve tehát Molnár Áron egy potenciális terrorista.