A vér nem válik vízzé

Javában zajlik a Ki a nagyobb kannibál? nevű verseny az egymást felzabálni próbáló ellenzéki pártok között. Legtöbben az MSZP-ből csemegéznek, amely lassan a Hiller–Komjáthi–Kunhalmi trióra korlátozódik, miközben a DK szépen gömbölyödik az elfogyasztott szocialista, jobbikos, párbeszédes és momentumos politikusok békés emésztgetése közben. Akiket kérődzés közben, a teljes megemésztés előtt még fel-fel böfög, mint birka a füvet, azok kiállnak a nyilvánosság elé, és több-kevesebb sikerrel próbálják elmagyarázni az újságíróknak, hogy valójában miért nem minősül saját maguk szembeköpésének, ha a genezisük során magukat a gyurcsányi baloldallal szemben meghatározó pártokból átlépnek a DK-ba. Mi pedig a reggeli kávé kavargatása közben elégedetten hallgatjuk ezeknek a szerencsétleneknek a nyökögését, amint arról próbálják meggyőzni – leginkább saját magukat –, hogy ők valójában nem prostituáltak, hanem hótiszta erkölcsű szűzlányok.

Ám a napokban nem várt fordulat következett be a már-már lefutottnak hitt kannibálversenyben: ezúttal nem a DK zabált fel valakit a Momentumból, hanem a Momentum fogyasztott el két jobbikos önkormányzati képviselőt, amiről Fekete-Győr András – elégedett csámcsogás közepette – rögtön posztolt is egyet. Amely posztból azt is megtudtuk, hogy „a rendszerváltók leszármazottainak természetes politikai otthona a Momentum Mozgalom.