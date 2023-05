Gigantikus méretű pofon landolt Cseh Katka arcán

Mint ismert az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága hazánkba látogatott, megvizsgálni, hogy miként történik az EU-pénzek elosztása. A díszes társasággal megfigyelőként Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője is megérkezett.

Ez a hír már önmagában elég lenne ahhoz, hogy felháborodjunk. Hiszen a közelmúltban milliárdos értéket meghaladó vagyont foglalt le a nyomozó hatóság a Cseh Katalin botrányában meggyanúsított személy érdekeltségeinél. A férfit még tavaly ősszel gyanúsította meg a NAV költségvetési csalással azt követően, hogy nyilvánosságra került: a momentumos politikus családi vállalkozása és az azzal összejátszó cégek gyanús körülmények között jutottak több milliárd forintnyi uniós pénzhez. Ennek fényében már nem mulatságos ez a helyzet. Ezen történések árnyékában még ő jön ide vizsgálódni. Ráadásul harcias posztban még ő mer kritizálni:

„Az elmúlt három és fél évben kiemelten foglalkoztam a korrupció felszámolásával. Olyan eszközökön, módszereken ötleteltünk és büszkén mondhatom: valósítottunk is meg, amelyek az uniós forrásokkal való visszaélést akadályozzák Európa-szerte. Hogy a pénz valóban eljuthasson azokhoz, akiknek szükségük van rá, és ne »akadjon el« félúton, a politikusok és baráti körük zsebeiben. (...) De ezúttal is szeretném bemutatni, hogy miért is dolgozom és küzdök évek óta, és ettől a rám zúduló hazugságcunami sem tántoríthat el."

„Cseh Katalin korrupciós ügye ugyan még a Holdról is látszik, de lassan talán a brüsszeli elvtársai is észreveszik!”

− fogalmazott egyik korábbi Facebook-bejegyzésében Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője a Cseh Katalin momentumos EP-képviselőhöz kapcsolódó ügyről.