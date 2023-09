A kanadai kormány az orosz propaganda szolgálatába állt

Justin Trudeau azt állította, hogy ez az oroszok műve volt, én pedig hiszek neki. Ez esetben sajnos meg kell vizsgálni, hogy kik és miért kollaboráltak az oroszokkal. De ha maga a miniszterelnök nem is volt részese az oroszokkal való összeesküvésnek, akkor is felelősség terheli, hiszen neki sem jutott eszébe, hogy aki a második világháborúban az oroszok ellen harcolt, az a kanadaiak ellen is harcolt.

Justin Trudeau sajnos az újraírt múltból a hamis történelemkönyvekből vagy a Netflixről tanulta a történelmet.

Nem vagyok Netflix-fogyasztó, mert olyan sok marhaságot hazudnak ott, hogy már nem bírtam tovább. Így nem tudom, hogy a második világháborúról milyen új régi történelmet írnak a Netflixen, de el tudom képzelni, hogy ott már az oroszok voltak a nácik, fasiszták, és a többiek a jók, élükön Hitlerrel. Nem tudom. Érdemes ezek után elgondolkozni azon is, hogy szabad-e folytatni a történelem meghazudtolását, mert sok ilyen kellemetlenség érhet még minket.

Visszatérve Justin Trudeau-ra és az orosz propagandára: elhiszem, hogy az oroszok voltak. De nem az oroszok engedték be a vén nácit a kanadai parlamentbe, nem az oroszok kérték meg az ott ülő politikai garnitúrát, hogy állva tapsoljanak meg egy náci ukrán–kanadai „hőst”. Ezt bekajáltátok, kedves kanadaiak, és teljesen mindegy, hogy az oroszok tolták be a náci bácsit a látóteretekbe, vagy ti magatok véltétek jó ötletnek, mert a lényeg, hogy gondolkodás és történelmi ismeretek nélkül megünnepeltetek egy háborús bűnöst.

Justin Trudeau-nak többé nincs joga (ahogy eddig sem volt) kioktatni senkit demokrácia felfogásból.

Nácit ünnepelt állva, és és az orosz propaganda eszközévé tette a kanadai parlamentet. És függetlenül attól, hogy az oroszok műve volt vagy sem, Justin Trudeau, szégyelljetek magatokat!

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) Justin Trudeau kanadai miniszterelnök társaságában egy torontói nagygyűlésen 2023. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Nathan Denette)