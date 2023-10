Az ócskapropagandistázó provokátor

Élő cáfolata Baranyi Krisztina annak, hogy a hajdanvolt, korántsem szép emlékezetű SZDSZ annyira szélsőségesen rosszul bánt volna a neki nem szimpatikus, konzervatív sajtóval. A szélsőbaloldali ferencvárosi polgármester ugyanis olyan ordenáré viselkedésre ragadtatja magát, amit a legradikálisabban jobboldalellenes szabad demokraták sem engedtek meg maguknak senkivel szemben.

Nem így Baranyi, aki immár többedszerre reagál úgy egy jobboldali riporter kérdésére, amire ― hiába nőről van szó ― nehéz a „bunkó” jelzőn kívül udvariasabbat találni. Az „ócska propagandista” nála olyan állandóan alkalmazott minősítés a nem baloldali sajtómunkásoknak címezve, amit már akkor kimond gyűlölködőn összeszűkített szemekkel, amikor meglátja őket. Ha pedig az illető mindezek tetejébe arra vetemedik, hogy kérdést is fel mer tenni, a vulkánkitörés hozzá képest könnyed légköri változásnak tűnik.

Történt legutóbb, hogy egy kedves, szelíd fiatal Hír TV-s riporternő az iránt érdeklődött tőle a közgyűlés előtt, hogy miért változtatta meg közösségi oldalának nyitóképét október 23-ra egy lyukas nemzeti zászlóra, amelynek Kádár-címert férceltek a közepébe. Egészen pontosan csupán azt kérdezte Baranyitól, mit szól a kommentekhez. A forradalom és szabadságharc évfordulójára időzített, a nemzeti ünnepet súlyosan relativizáló, gyalázó, gyanúsan a Kádár-rendszer visszatérését kívánó képet, illetve a polgármesternő nosztalgiázó gesztusát tudniillik hatalmas felháborodás kísérte az interneten. Így a Hír TV-s kolléganő kérdése logikus, magától értetődő volt.

Erre robbant Baranyi elvtársnő, aki gyűlölettől elfúló hangon, liluló fejjel azt sziszegte: azért nem válaszol, mert csak újságíróknak teszi ezt meg, „ócska propagandistáknak, olyanoknak, mint ön, nem.”

Baranyi annyira mérges lett egy ártatlan kérdéstől, mint egy virtigli kommunista. Feltehetően amiatt, mert az. Elfogadhatatlan számára, hogy az őt megbízható szervilisséggel ajnározó balos orgánumokon kívül más is létezzen. Nyilvánvalóan nem gondolt bele, hogy a választóit is vérig sértette a Hír TV kirekesztésével, hisz ezzel a tévét néző polgároknak az alapvető tájékozódáshoz fűződő jogát is elvitatta, negligálta. Akiktől az ócskapropagandistázó szélsőbaloldali aktivista-politikus joggal kaphatja meg, hogy ő viszont tényleg egy ócska provokátor.

