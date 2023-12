Nagy Ervin fenyegeti a jobboldalt, ilyen egy igazi kemény legény + videó

– Nagy Ervin szavai a legendás Monty Python-film, a Gyalog galopp híres képsorait idézik fel, amikor Arthur király hiába vágja le a Fekete Lovag összes végtagját, az továbbra sem akarja feladni a küzdelmet és a földön lévő emberi torzóként azt kiabálja, amikor a legyőzője elindul, hogy „Menekülsz, mi? Fut a gyáva. Gyere vissza, te féreg, hadd bánjak el veled, leharapom tőből mind a két lábad!”

Nos, a mi Ervinünk is most keménykedik, amikor már móresre tanították. De ahogy mondta is, ez piaci pénz, akkor meg azt is el kell tűrnie, ha ezen élcelődik az egész internet – gondolta magában mosolyogva Felhévizy és immár sokadszorra leült megnézni Terry Gilliamék örök klasszikusát.

Borítókép: Nagy Ervin baloldali színész és megmondóember (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!