A magyargyűlölő „Ki a f…szt érdekel Trianon?” feledékenysége

Jakab Péter embere továbbra sem állt le a külhoni magyarok gyalázásával, az Erdélyben élőket különösen gyűlöli valamiért, ők kapják a legtöbb figyelmet.

Ti már románok vagytok, nem magyarok…

– bár szerinte ez a komment kicsit erős, de azért ahogy fogalmaz „Hát ebben is azért van valami.” Lényegében egyetért a kommenttel, sőt külön videóban rá is erősít.

Hogy lehet-e fokozni az uszítást? Lehet. Ehhez a férfi bicskanyitogató stílusa éppen megfelelő a mai magyar ellenzék számára.

Jakab embere már csak egyet felejt el, hogy választott hazája, Németország valóban részt vett egy háború kirobbantásában, ellentétben azzal, amit Magyarországról állít.

Hogy jön ide Németország?

Ez a férfi ott él, német felesége van, német apósa van… Senki sem vonja kétségbe a két Németország újraegyesítésének jogszerűségét, senki sem mondja azt, hogy a második világháborúban (és egyébként az elsőben is) jelentős szerepet játszó Németország újraegyesítése 45 évvel később, 1990-ben felesleges lett volna. Sőt Magyarország segítette a németek újraegyesítési álmainak beteljesülését. Német családdal, német apóssal, német anyóssal ezt illő lenne tudni. A második világháború után német családok ezreit szakították ketté, akik közül többen 45 éven keresztül nem tudták, hogy mi van a másik oldalon élőkkel. Sőt abban sem lehettek biztosak, hogy élnek. Magyarország nemcsak tiszteletben tartotta a németek újraegyesítési szándékát, de tevékenyen segítette is. Magyarország nem kérte vissza Erdélyt, Kárpát-alját, Felvidéket, sem a többi elcsatolt részt. A magyarok a szívükben élik meg az összetartozást, a németek újraegyesítést követeltek, újraírták a történelmet. És, hogy egy németté lett nemzettelen ember miért okol más nemzeteket háborúk kirobbantásáért, az csak azért lehet, mert éppen hiányzott a történelem óráról, amikor a németek szerepéről volt szó az első, majd a második világháborúban is.

Borítókép: Jakab Péter posztjáról készült képernyőmentés (Forrás: TikTok/Jakab Péter)