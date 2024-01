Arcátlanul beletörölte a lábát a vidéki emberekbe a baloldal zászlóshajója

Az írásból két dolog azonnal szembeötlő: a cinizmus és a vidéki emberek mélységes lenézése. Íme néhány mondat a cikkből:

(...) A mindig is sátántangós hangulatú, nyomasztó jelenségként számontartott belvíz egyik pillanatról a másikra dzsentrifikálódott, sőt egyenesen menő jelenséggé vált. (...) De ennek 2024-re lett egy egyáltalán nem mellékes következménye is: mivel annyi talajvíz van mindenfelé, a lakosság nem mezőgazdaságból élő 90 százaléka is felfedezte, hogy a belvíz milyen szórakoztató. (...) Most viszont egyszerre óriási területeket fedett be a hómentes jég, ahol nemcsak ingyen, de ráadásul remek környezetben és veszélytelenül lehet jégen hülyéskedni.(...)

Forrás: Képernyőkép – 444.hu

Tehát a 444.hu szerint az, ami megkeseríti a magyar gazdák életét és beláthatatlan károkat okozhat a magyar mezőgazdaságnak, az egyszerűen menő. Így a lakosság nem mezőgazdaságból élő 90 százaléka jót hülyéskedhet a befagyott belvízen korcsolyázva. A 10 százalék meg azt csinál, amit akar, hiszen úgy is felvilágosulatlan bunkó és nem mellékesen Orbán-szavazó.