Walter a zsidólistázó Gyöngyösi nyomdokain

Meg kell nyugtassuk Walter Katalint, a BKK vezetőjét: feleslegesen szabadkozott azzal a levágásra ítélt pulykás hasonlata kapcsán, hogy félreérthető volt. Felesleges aggódnia, mert egyáltalán nem volt félreérthető. Mindenki hajszálpontosan felfogta, aki tud magyarul, mit mondott és ez mit jelent. Ne becsülje le a magyar emberek szellemi képességeit, hisz mit lehet azon félreérteni, hogy a járatritkítási tervekről azért nem lett volna célszerű kikérni a fővárosiak véleményét, mert az olyan lett volna, mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”. Ennél egyértelműbb kijelentés a világon nincs.

Feltehetően érezte ezt a nyugati egyetemeken és cégeknél pallérozódott BKK-Führer is, mivel lényegében vissza is táncolt az elnézést kérésből, amit amúgy sem vitt túlzásba. Magyarázkodó nyilatkozatában ugyanis már olyasmiket írt, hogy „szándékaink ellenére a BKK egy politikai kampány része lett”, meg „egy kontextusából kiragadott mondat” másfajta értelmezést kapott „az említett politikai kampányban”. A végén jön aztán az ominózus mondat:

„Sajnálom, ha félreérthetően fogalmaztam, nem állt szándékomban senkit sem megbántani, elnézést kérek azoktól, akik mégis így érzik.”

Vagyis összefoglalva a véleményét: a politikai kampány áldozata lett, nem sértőn, embertelenül, csupán félreérthetően fogalmazott, amit mások direkt kiragadtak a kontextusából. Így csupán azoktól kér elnézést, akik voltak olyan nehéz felfogásúak, rosszhiszeműek, hogy mindezek ellenére mellre szívták, s alaptalanul úgy érzik, hogy megalázóan levágásra ítélt állatokhoz hasonlították őket.

De vajon mitől van olyan érzésünk, hogy effajta halovány látszatmentegetőzést hallottunk már? Mert a baloldali szereplők mindig ezt az „elnézést, ha félreérthetően fogalmaztam, és valaki volt olyan mimóza, túlérzékeny, hogy megbántódott” formulát alkalmazzák, ha valami ordenáré fenyegető bunkóságot mondanak, s utána a nagy felháborodás miatt kénytelenek púderből hátrább menni az agarakkal.

Emlékezzünk: Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő is hasonlóan próbált mosakodni, miután a zsidó származású képviselők és kormánytagok listázását proponálta a T. Házban évekkel ezelőtt, s túl nagy volt utána a vihar. Az azóta a baloldalra átigazolt mai Jobbik-elnök akkor szintén arról beszélt, hogy „félreérthető” kijelentéseket tett, meg „elnézést kér” ezekért. Senki sem vette akkor sem komolyan ezt a vérszegény, ordítóan őszintétlen szánom-bánomot a farizeus antiszemita politikustól.

Legfeljebb David Pressman USA-nagykövet, aki vendégül látta a széderesti vacsorán.

Hát most mennyivel volna komolyabban vehető Walter Katalin papíron elnézést kérő szövege, amely támadó elemeket tartalmaz? És ha Gyöngyösi penetráns megnyilatkozását náci beszédnek minősítették, miért volna kevésbé diktatórikus, kommunista-fasiszta megnyilatkozás a BKK-vezéré, amikor az embereket leölendő állatokként, lealacsonyító módon emlegeti?

Van még egy közös pont Gyöngyösi és Walter között: mindkettőjüket védelmébe vette Karácsony Gergely.

Akkor a Hír TV stúdiójában a műsorvezető kérdésére kijelentette az álzöld párbeszédes politikus, hogy nem nácizmus a zsidók listázása. Most szintén elnézhetőnek minősítette Walter hasonlóan penetráns megnyilvánulását. 2019 februárjában azt mondta főpolgármester-jelöltként, hogy Gyöngyösi Mártoné csupán egy rossz mondat volt. Minő véletlen egybeesés: Walter emberek vágnivaló pulykáknak titulálását immár főpolgármesterként is pusztán rossz mondatként értékelte. Karácsony ha másban nem is, legalább a náci típusú szövegek mentegetésében konzekvens. Ezek szerint egyetért velük.

Borítókép: Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója (Fotó: Bach Máté)