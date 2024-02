Szabó Tímea csúnyán pórul járt, a fagyi visszanyalt

Elindult a tavaszi szezon a parlamentben. A baloldal próbált fogást találni a kormányon és a miniszterelnökön, de mint mindig, most is ők jártak rosszul. Szabó Tímea, a mikroszkóp alatt sem látható népszerűségű Párbeszéd – Zöldek ügyvezető társelnöke a szokásához híven fröcsögve támadt a kormányra:

– A kormány terelése és szánalmas cinikus válasza nem más, mint beismerés. A kormányzati mocsok a kormány legtetejéig, Orbán Viktorig elér. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy onnan indul és oda is tér vissza. Mindig. Mindenben. Ahogy a pedofilmosdatásért is Orbán Viktor a felelős, úgy a törvénysértő lehallgatásokért és a végrehajtói korrupciós botrányokért is. Erre a fertőre, amit Orbánék az országgal csináltak, nincs bocsánat!