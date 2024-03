A közelmúltban több európai vezető politikus is csatlakozott Emmanuel Macron francia elnök háborús retorikájához, mely szerint az európai országok katonák küldésével támogassák Ukrajnát Oroszországgal szemben. A magyarországi baloldal álláspontja semmit sem változott, továbbra is a háború pártján állnak, miközben a kormánypártok azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaznak. A baloldali képviselők hozzászólásaiból az is világossá vált, hogy a parlamentben elutasítják a Fidesz–KDNP által benyújtott békepárti határozati javaslatot. A Gyurcsány-párt és maga Gyurcsány Ferenc is hangzatos nyilatkozatokban követelte Ukrajna katonai támogatását, de Márki-Zay katonákat is küldött volna a csatatérre, Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője és Berg Dániel – a szintén momentumos EP-képviselő Cseh Katalin férje – a háború kirobbanása után néhány nappal katonai segítségnyújtást sürgetett Ukrajnának.

Egy frissen publikált kutatásból világosan kiderül, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból, a béke oldalán állnak.

A magyarok 86 százaléka ellenzi, hogy az európai országok katonái vagy NATO-katonák harcoljanak Ukrajnában – derül ki a Századvég márciusi közvélemény-kutatásából, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Azt sem mondhatják a baloldalon, hogy az emberek tudatlanok, mert a válaszadók 77 százaléka hallott arról, hogy Emmanuel Macron és más uniós politikusok, valamint ukrán vezetők is Európa katonai beavatkozását sürgették az orosz–ukrán háborúba.

Sokadszorra bizonyosodik be, hogy a baloldal nem a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, sőt tudatosan szemb megy a saját nemzetével, ha a háborúpárti nemzetközi hisztéria úgy kívánja. Ezúttal is egy gigantikus méretű pofonba szaladtak bele Gyurcsányék. De hiába a kijózanító nyakleves, nem változtatnak véleményükön, hiszen kilóra megvették őket.

